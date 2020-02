Le cours de journalisme de Calciomercato.com: participez et venez à la rédaction! | Serie A

Le mercredi 12 février 2020 se tiendra à MILAN (via Mauro Macchi, 8 au Milan Business Center de 10 à 18 ans) UN COURS INOUBLIABLE DE JOURNALISME DE FOOTBALL, CONCENTRÉ SUR LE MARCHÉ DU FOOTBALL ET AVEC LA POSSIBILITÉ, À LA FIN DU COURS, DE COLLABORATION AVEC CALCIOMERCATO.COM, LE PREMIER SITE DE FOOTBALL EN ITALIE.

POUR CETTE ÉDITION, IL Y A UN PLUS EXCLUSIF: un ou deux étudiants de la journée (choisis au terme d’un test final consistant à rédiger un article sur le marché des transferts) se verront proposer un contrat de collaboration de 3 mois avec le marché des transferts de protéines, qui pourra être honoré en étant en rédaction à Milan ou en travaillant à à distance (c’est-à-dire travail à domicile).

Tous les autres participants se verront proposer un stage de trois mois avec la rédaction du blog footballworkshop.it!

Les enseignants se mettront réellement à la disposition des participants, journalistes ou aspirants, démontrant comment ils doivent réellement:

ÉCRIRE UN ARTICLE SUR LE WEB

FAIRE UN FOOTBALL TELECRONACA

FAITES L’ENVOI DU MARCHÉ DE SOCCER

Raconter l’histoire du football

CONNAÎTRE LA LOI DU FOOTBALL

La journée de travail se développera, en fait, à travers 5 MODULES DE FORMATION:

1) Histoire, origines et techniques du journalisme sportif italien de l’aube, édité par ALESSANDRO BASSI, avocat et écrivain;

2) Droit du sport, règles fédérales et internationales, avec une référence particulière au football de marché, par JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI, avocat, avocat et écrivain;

3) Techniques de rédaction d’actualités pour le web (avec un accent sur «social et football») et analyse du phénomène calcioomercato.com, par GIANLUCA MINCHIOTTI, rédacteur en chef de calcioomercato.com;

4) Le commentaire sur le football, édité par FEDERICO ZANON, rédacteur en chef de calcioomercato.com;

Le cours s’adressera à tous les aspirants journalistes, ou à ceux qui sont déjà journalistes, avec un focus particulier dédié au marché des transferts: comment le dire, comment l’écrire, les secrets des négociations, le phénomène de calcioomercato.com.

Au cours de la journée de formation, les différents sujets seront abordés à la fois d’un point de vue théorique et à travers des tests pratiques, qui simuleront également le déroulement d’une journée type en rédaction.

En particulier, SIMULER AVEC LA CALCISTICHE CORSISTS TELECRONACHE ET CONFÉRENCES DE PRESSE AVEC LE SOUTIEN DES EXPERTS CI-DESSUS!

Il est recommandé d’apporter un ordinateur portable ou une TABLETTE pour simuler une journée de travail ensemble.

Tous les participants recevront un certificat de participation. Nombre maximum d’inscriptions: 20. Le cours est ouvert à tous.

CLIQUEZ ici pour en savoir plus et pour vous inscrire