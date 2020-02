Le coût de la sortie d’Arsenal en Ligue Europa pour l’Olympiacos

Londres, ANGLETERRE – 27 FÉVRIER: David Luiz, Bernd Leno et Lucas Torreira de l’Arsenal FC semblent découragés après que leur équipe ait concédé leur deuxième but lors de l’UEFA Europa League ronde de 32 match retour entre l’Arsenal FC et l’Olympiacos FC à l’Emirates Stadium le 27 février , 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo par Julian Finney / .)

En ce qui concerne les compétitions de coupe, les problèmes d’argent n’affectent généralement que les équipes des ligues inférieures. Cependant, après la sortie de choc d’Arsenal en Ligue Europa hier soir, les Gunners seraient confrontés à la perspective de devoir débourser 4,5 millions de livres sterling en remise aux fans.

L’aspect financier de la sortie d’Arsenal de la Ligue Europa

Clause d’abonnement

Lorsque les fans d’Arsenal ont acheté des billets de saison au début de la campagne, ils ont payé toutes les actions habituelles de Premier League ainsi que jusqu’à sept matchs de coupe joués à l’Emirates Stadium.

Après le but de Youssef El-Arabi à la 119e minute hier soir, ainsi que le choc raté de Pierre-Emerick Aubameyang quelques minutes plus tard, l’Olympiacos a été qualifié pour les huitièmes de finale, le nombre maximum de matches de coupe à domicile qu’Arsenal peut jouer est de six.

L’équipe de Mikel Arteta se rendra lundi à Portsmouth, équipe de Ligue 1, lors du cinquième tour de la FA Cup. Si cette situation s’était produite la saison dernière, Arsenal aurait pu contourner le problème en tirant le match nul à l’extérieur, forçant ainsi une reprise à domicile et en espérant un match nul à domicile en quart de finale. Cependant, c’est la première saison au cours de laquelle les rediffusions pour le cinquième tour de la FA Cup ont été abandonnées. Par conséquent, un quart de finale à domicile ne fera que ramener les matchs d’Arsenal à domicile à six.

S’ils perdent sur la côte sud ou sont éloignés des Émirats en quart de finale, s’ils le font, le club devra rembourser deux matchs aux détenteurs d’abonnements.

Le coût

Les prix varient selon l’endroit où chaque détenteur d’abonnement individuel est assis dans le stade. Selon Simon Collings du Evening Standard, il se situe en moyenne à environ 50 £ pour chaque match de coupe qui n’est pas atteint dans le quota.

Par conséquent, étant donné qu’il y a environ 46000 détenteurs d’abonnements au club, les Gunners pourraient être contraints de débourser 4,5 millions de livres sterling de remboursements – à condition qu’il n’y ait plus de matchs de coupe au stade.

