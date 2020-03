le coût d’un déménagement permanent à Man United

Manchester United a été informé du coût de la signature d’un contrat permanent avec Odion Ighalo, le joueur étant prêt à réduire ses salaires pour faciliter le déménagement.

Selon The Mirror, le club local d’Ighalo, la tenue chinoise Shanghai Shenhua, a giflé un prix demandé de 15 millions de livres sterling sur la tête du joueur, près de trois fois la valeur marchande du joueur de 5,6 millions de livres sterling.

Bien que cela puisse être une surévaluation pour un joueur de 30 ans, ce ne serait pas un chiffre difficile à justifier pour les Red Devils. Ils réclament eux-mêmes plus de 20 millions de livres sterling pour un autre jeune de 30 ans, Chris Smalling, dont la vente pourrait financer l’achat d’Ighalo.

La pierre d’achoppement potentiellement plus importante si United choisissait de rendre le déménagement permanent serait le salaire du Nigérian, actuellement de 240 000 £ par semaine.

Cependant, The Sun rapporte qu’Ighalo est si désespéré de continuer à vivre le rêve dans le club qu’il a soutenu quand il était garçon qu’il est prêt à prendre une réduction de salaire de 50% pour rester à Old Trafford.

Cela coûterait à l’attaquant 6 millions de livres sterling par an, mais démontre son engagement envers un club qui est déjà convaincu qu’il sera un bon ajout à l’équipe de la saison prochaine.

Et pour les Red Devils, cela signifierait que le coût total de la signature d’Ighalo avec un contrat de 3 ans serait d’environ 32 millions de livres sterling. Sur la forme actuelle, cela rendrait l’affaire presque évidente pour United.

Avec United chassant des attaquants de plus grand nom tels que Timo Werner de Red Bull Leipzig, Moussa Dembele de Lyon et même Harry Kane des Spurs, les chances sont que l’international nigérian ne serait pas une première équipe régulière s’il devait rester à Manchester, mais tous les bruits venant d’Old Trafford suggère que cela ne le dérangerait pas. La façon dont Ighalo a commencé sa carrière à Old Trafford, il peut juste croire qu’il est capable de gagner sa place dans l’équipe en se rendant imparable.

Et pour le moment, cela ne semble pas aussi farfelu qu’au jour de la date limite.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!