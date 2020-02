Le CR7 est arrivé, la Juve est sortie: la dépendance à Cristiano pèse

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Quinze buts lors de ses dix derniers matches de championnat: il s’est réveillé en décembre Cristiano Ronaldo, qui ne s’est jamais arrêté à partir du réseau Sassuolo. Le record de Batistuta et Quagliarella approche à grands pas, avec onze matchs consécutifs. Surtout, les Portugais ont chassé les rumeurs selon lesquelles ils le voulaient en crise, dans la saison où il a soufflé 35 bougies sur son gâteau.

Dommage que cela ne le marque que. Sur les 21 buts marqués dans cette partie de la Serie A par la Juventus, seuls six portent la signature de joueurs autres que le champion portugais. Un très petit pourcentage, surtout si on le compare aux autres prétendants au titre: l’Inter, par exemple, dans la même période de matchs a marqué 19 buts. Lukaku seulement 7. Discours similaire pour la Lazio: 23 buts ont été signés par l’équipe d’Inzaghi à partir du 1er décembre. Parmi eux, 10 portent la signature de Ciro Immobile, roi du bombardier de notre championnat.

La Juve s’est avérée accro au CR7. Comme cela n’avait pas été la première année du Lusitanien. C’est un “poids” que beaucoup voudraient avoir, pour l’amour du ciel. Le problème est que ce moment magique du quintuple Ballon d’Or coïncide avec un arrêt brutal de la performance globale des bianconeri. Certifié par numéros. Sarri & Co, en effet, a remporté 35 points au cours des 13 premiers jours de championnat, ceux dans lesquels CR7 n’a marqué que 5 buts: des points moyens de 2,69 par course. Depuis que Ronaldo s’est réveillé, seulement 19 points en 10 matchs: la moyenne tombe à 1,9.

Et les autres? Cependant, sur les six buts mentionnés ci-dessus, quatre portent la signature de trois défenseurs (deux Bonucci, un pour Demiral et De Ligt), les autres «goleadors» sont Higuain et Dybala. Qui, en fait, ont marqué un but chacun lors des dix derniers matches: ce n’est pas un peu, c’est très peu. Sans oublier le milieu de terrain, s’arrêtant même au marquage Pjanic à Juve-Bologne le 19 octobre, le huitième jour du championnat. Il y a presque un groupe.