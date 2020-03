Le crack de Keane contre De Gea pour son échec incroyable

David de Gea Il a eu un mauvais après-midi dimanche à Everton – Manchester United qui s’est terminé par un match nul 1-1. Le jeu a été joué par le gardien des «Diables rouges» avec un échec garafal que son équipe a payé très cher. Le but espagnol a mis beaucoup de temps à livrer un ballon à un coéquipier et quand il l’a fait, il était en retard. Le ballon a rebondi sur un adversaire, Calvert-Lewin, et s’est retrouvé à l’intérieur du but en grimpant 1-0 sur le tableau d’affichage.

C’était la minute 3 du match et Everton était en tête du tableau de bord avec ce but tellement surréaliste. Une institution entière de United, comme l’ancien joueur Roy Keane, actuellement commentateur à la télévision, a prononcé des mots forts contre De Gea quand il a vu ce qui s’était passé: “J’étais l’entraîneur ou un joueur l’aurait tué”Il a dit très en colère.

Mais ses mots, avec la chaleur du moment, sont allés plus loin: “C’est un gardien de but trop intelligent, mais cela prend trop de temps. Qu’attendait-il? Je pense qu’il est un peu arrogant, si vous voulez prendre une décision, au moins, faites vite. Il l’aurait lynché au repos.”Il a déclaré en commentant le jeu pour Sky Sports.

Cependant, il est juste de dire que par la suite, De Gea, avec trois interventions majeures, a sauvé son équipe des grands maux.