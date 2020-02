Le crack de Van Dijk sur le football espagnol

Virgil Van Dijk n’était pas satisfait du duel que son Liverpool a perdu mardi au Wanda Metropolitano. Le Néerlandais, le vrai kaiser de l’équipe qui dirige Jürgen Klopp, n’a pas travaillé sur son meilleur match et a fini par faire face à très peu d’amis, comme en témoigne la vidéo d’après-match des déclarations publiées par la Ligue des champions. De plus, la principale cible des critiques de la tulipe internationale était le jeu qui se pratique dans le football espagnol:

“C’est sa façon de jouer, c’est aussi un peu de football espagnol et vous devez vous adapter. Nous le savions et je pense que nous l’avons bien géré, avons répondu à la question de savoir si les interruptions et les fautes (entièrement déjà traitées par le journaliste pour chercher une réponse controversée) pesaient trop sur Liverpool.

C’est, n’oublions pas juste le deuxième match officiel jusqu’à présent cette saison dans lequel la boîte «rouge» n’est pas en mesure de marquer un seul but (le précédent, dans le 2-0 de la phase de groupes des Champions à San Paolo) si l’on ne compte pas le 5-0 que Villa a approuvé en Coupe EFL et dans lequel toute l’équipe de réservation a joué.-