Le cri sauvage de Maradona au milieu du match contre l’Atlético Tucumán: “C’est ainsi que nous nous sauvons”

La gymnastique a battu l’Atlético Tucumán 1-0 dans la forêt et a atteint la ligne de patronage dans la lutte pour ne pas descendre.

Matías García, dans la seconde moitié, il a marqué le seul but de l’équipe Diego Armando Maradona, qui a vécu le jeu frénétiquement.

Sans aller plus loin, à un moment de la rencontre, l’entraîneur s’est levé de son siège, a posé les mains sur le panneau électrique et a crié sauvagement ses joueurs: “Oui, donnez-le de cette façon. C’est ainsi que nous nous sommes sauvés, enculé. Alors nous nous économisons. “

Maradona Il l’a vécu intensément et a eu plusieurs exclamations qui ont attiré l’attention pendant le match. À plus d’une occasion, le 10 a saisi sa tête pour les chances que son équipe gaspille et d’autres fois, il a commencé à chanter au rythme des fans.

La vérité est que le loup s’est retrouvé avec trois points d’or dans la lutte pour la descente et dans la prochaine date, il affrontera Boca dans la Bombonera.