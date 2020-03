Le CTA a tenu son séminaire technique mensuel en streaming

Mercredi dernier, nous vous avons dit dans SPORT que la décision arbitrale J’allais continuer à diffuser le séminaire mensuel de revue technique et physique qu’ils mettent en pratique depuis le début de la saison. Il devait avoir lieu ce week-end et le prochain coïncidant avec l’appel en tant qu’arbitre pour VAR ou AVAR. L’idée initiale, dans le scénario de la semaine dernière, était que les arbitres et les assistants étaient venus pour exercer leurs fonctions et étaient immédiatement retournés dans leurs lieux d’origine.

16/03/2020

Le à 15:55

CET

Ramon Fuentes

Le CTA, une fois l’annulation de la Ligue décidée les deux prochains jours, il a mis en pratique un protocole opératoire pour tous les arbitres et assistants des première et deuxième divisions.

Protocole qui a commencé par mettre en pratique le séminaire qui était déjà prévu au départ et qui, comme prévu, s’est fait en streaming. Dans ce document, il y a eu un examen, comme d’habitude, des derniers jours de la ligue et des questions qui sont des motifs de débat. Tant ceux qui affectent le travail de l’arbitre principal que les performances du VAR. Ils ont joué un rôle spécial dans le chapitre des mains que tant de controverses ont également soulevées ces derniers jours. Dans ce document, les arbitres ont également été informés de la mesure adoptée par la Commission Déléguée mardi dernier concernant leur nouvelle situation d’emploi imminente, restant sous le régime de la Sécurité Sociale, ainsi que la disparition de la limite d’âge qui jusqu’à présent était dans les 45 ans.

De plus, tous les arbitres et assistants ont l’ordonnance pour maintenir l’entretien physique Chez eux, en plus de continuer d’activer aussi la partie théorique qu’ils peuvent faire en étant tous connectés par l’application en ligne que le comité technique a mise en pratique depuis le début de la saison dernière. Une application où les images sont revues, elles effectuent des tâches théoriques telles que des examens.

Heureusement les risques de contagion entre les arbitres sont plus compliquésétant donné que chacun d’entre eux vient de l’Espagne la plus disparate et maintient à peine le contact. Les plus proches sont les arbitres avec les assistants qui les accompagnent lors de leurs déplacements, ce qui n’est plus viable actuellement, compte tenu de l’état d’alarme dans l’État espagnol.