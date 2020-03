LIVERPOOL, ANGLETERRE – 01 MARS: le gardien de Manchester United David de Gea présente ses excuses à ses coéquipiers après son erreur de conduire à un but d’Everto lors du match de Premier League entre Everton FC et Manchester United à Goodison Park le 01 mars 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

David de Gea a sans aucun doute été le meilleur gardien de Manchester United cette décennie. Il a montré ses capacités de classe mondiale dans les buts et a remporté le joueur de la saison à quatre reprises au cours des six dernières années. Malgré cela, sa forme est tombée récemment. L’énigme de De Gea de savoir s’il faut l’encaisser ou espérer que sa forme récupère est intéressante et à laquelle il est très difficile de répondre.

Le David de Gea Conundrum à Manchester United

Coupe du monde 2018

Après une fantastique saison 2017/18, au cours de laquelle il a remporté à la fois le prix du joueur de l’année Sir Matt Busby et le Golden Glove de Premier League, David de Gea a entamé la Coupe du monde en toute confiance.

L’Espagnol a eu du mal avant le coup d’envoi du tournoi, l’équipe ayant limogé son manager 24 heures avant son début. Malgré cela, ils ont commencé fort, avec deux victoires à leurs trois premiers matchs. De Gea, cependant, n’a pas si bien commencé le tournoi.

Après une solide performance et une feuille blanche, face à la Tunisie lors de son premier match du tournoi, le match de groupe le plus difficile se profile à l’horizon. Le Portugal. Les goûts de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva et Bruno Fernandes ont fait une attaque menaçante. L’équipe nationale portugaise avait une fiche de 2-1, mais avec l’espoir de revenir dans le match, tout était possible. Au bord de la mi-temps, Ronaldo a opté pour un tir depuis le bord de la surface, mais il est allé directement vers le gardien de but, ce qui permet une sauvegarde facile… Ou pas.

De Gea a laissé le ballon passer à travers son corps, permettant au Portugal de porter le score à 3-1. L’Espagne l’a ramené à 3-3, mais c’était une peur pour le numéro un espagnol et un signe de ce qui allait arriver.

L’Espagne s’est effondrée en huitièmes de finale, s’inclinant contre la Russie, pays hôte, lors d’une séance de tirs au but. De Gea n’a sauvé aucun des coups de pied pris contre lui, tandis que son homologue russe Igor Akinfeev en a sauvé deux. C’est le début de l’effondrement de la mauvaise forme de l’Espagnol, dont il n’a toujours pas échappé.

Erreurs en Premier League

Les erreurs de De Gea ne se sont pas limitées au devoir national. Cette saison, il a commis des erreurs qui ont mené à un but entre les bâtons pour son club, United.

De le laisser glisser directement dans ses gants contre Watford, à effacer le ballon, seulement pour qu’il rebondisse un attaquant dans son propre filet contre Everton, il a eu sa juste part de dégâts cette campagne.

Malgré toutes ces erreurs, il y a beaucoup de points positifs à tirer des deux dernières années pour le joueur de 29 ans. En 2019/20, il a huit feuilles blanches, seulement trois des meilleures de la ligue, et les erreurs n’ont pas été tout ce qu’il a pu offrir à United. De Gea a montré sa capacité de classe mondiale, avec plusieurs arrêts fantastiques aidant United à sortir de nombreux endroits difficiles.

Gardien incroyable

Bien qu’il ait eu des problèmes récemment, David de Gea est toujours un gardien de but incroyable.

Il a tellement aidé United au cours de la dernière décennie et sans lui, ils auraient sans doute lutté plus qu’eux.

Cette qualité est toujours là, et il est possible que sa confiance soit faible. Si l’Espagnol augmentait cela, il pourrait redevenir un grand gardien de but sans faire d’erreurs, et c’est ce dont Manchester United a besoin.

L’énigme de David de Gea: le garder ou le vendre?

La perspective de vendre De Gea est une énigme, l’Espagnol étant un gardien de but de classe mondiale, mais ayant atteint une ornière de mauvaise forme qui dure depuis deux ans.

Cependant, c’est peut-être la meilleure solution. Tirer parti de lui alors qu’il n’est pas trop vieux pourrait être une bonne idée, Dean Henderson venant dans les rangs, acquérant de l’expérience à Sheffield United, tandis que Sergio Romero est plus que suffisant pour commencer en Premier League. L’Espagnol étant un gardien de but très précieux, les fonds de sa vente aideraient United à se permettre des déménagements pour Jadon Sancho et Kalidou Koulibaly, qui pourraient tous deux se rendre à Old Trafford.

Ce n’est peut-être pas la meilleure chose à faire, cependant. Henderson pourrait idéalement faire un an de plus avec les Blades, et De Gea s’est avéré être l’un des meilleurs gardiens du monde. United a de l’argent et beaucoup d’autres moyens d’en obtenir plus et de vendre le gardien espagnol pourrait être une erreur.

