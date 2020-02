Le débat sur la rotation revient à Imanol

Avec la demi-finale de la Copa à l’horizon et la lutte pour la Ligue des Champions à chaud, l’entraîneur de la Real Sociedad fait face à une semaine qui marquera le sort de l’équipe.

Il ne fait aucun doute que cette Royal Society connaît une excellente année. Cependant, c’est au moment de la vérité que vous devez démontrer les pâtes à partir desquelles elles sont fabriquées. Les Txuri-Urdines font face à une semaine pleine de défis.

La lutte pour la Ligue des champions en Liga et, surtout, la lutte pour atteindre la finale de la Copa del Rey donne envie à l’équipe de txuri-urdin d’arriver de la meilleure façon possible. Et c’est là que l’ardoise d’Imanol Alguacil entre en scène.

L’entraîneur doit évaluer dans les prochains jours pour alterner dans le match de Ligue ou affronter le combat de la Ligue des Champions avec ses onze.