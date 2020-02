Le début de la fin pour Jesse Lingard et Andreas Pereira?

L’omission de l’équipe d’hier de la journée de Jesse Lingard et Andreas Pereira pourrait signaler le début de la fin pour la paire en difficulté.

Lingard a joué 33 fois pour les Red Devils ce trimestre, marquant seulement deux buts contre Astana en Ligue Europa et Tranmere en Coupe Carabao et enregistrant une passe, également en Coupe Carabao contre Rochdale.

Le joueur de 27 ans n’a plus réussi de but en Premier League depuis décembre 2018 lorsqu’il a marqué un doublé lors du premier match d’Ole Gunnar Solskjaer en charge des Reds, une victoire 5-1 contre Cardiff City.

Pereira n’a pas fait beaucoup mieux. Le Brésilien n’a marqué qu’une seule fois en 35 sorties cette saison et n’a récolté que quatre passes décisives.

Mais ce sont les performances de la paire contre le Club de Bruges en Ligue Europa qui ont peut-être été la paille finale pour Solskjaer, qui pour la première fois cette saison a exclu les deux joueurs de l’équipe de 18 joueurs pour le match d’hier.

“Nous avons choisi une équipe de 18 personnes que nous pensions être les 18 ici”, a déclaré le patron à MUTV. “Nous avons une couverture sur le banc pour les hommes larges, les attaquants, les milieux de terrain et les défenseurs, donc c’est une décision que j’ai prise.”

L’implication que Solskjaer fait clairement est qu’avec plus de joueurs maintenant à sa disposition, y compris la nouvelle signature de Bruno Fernandes, l’attaquant de prêt Odion Ighalo et le retour de Scott McTominay, Lingard et Pereira sont devenus quelque peu excédentaires par rapport aux exigences d’Old Trafford.

Le fait que le jeune en fuite Tahith Chong ait été sélectionné avant les deux habitués hier indique également que Solskjaer est à court de patience. Chong lui-même n’a pas excellé lorsqu’on lui a offert des opportunités cette saison, ce n’est donc pas comme s’il battait la porte pour demander une autre chance.

Le manager et les fans ont le droit d’être frustrés à la fois par Lingard et Pereira, bien qu’il y ait peut-être plus de sympathie pour ce dernier. Le joueur de 24 ans a joué dans diverses positions cette saison – dont certaines ne lui sont pas familières -, ce qui ne l’a pas aidé à se résoudre à lutter pour la forme. Lingard, 27 ans, en revanche, a généralement reçu son rôle de milieu de terrain avancé préféré, flottant juste derrière l’attaquant, et n’a tout simplement pas joué depuis ce patch violet en 2018.

Avec Paul Pogba approchant de la forme physique et les jeunes stars James Garner et Angel Gomes réalisant également des performances impressionnantes pour les moins de 23 ans, il est difficile de voir un chemin clair pour deux joueurs qui eux-mêmes ont brillé au niveau de la jeunesse et sur les épaules desquels ils se sont reposés tant d’espoir des fans et du club.

