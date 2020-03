Le défenseur de Liverpool a claqué après avoir été “ emmené aux nettoyeurs ” à Watford

Date de publication: Mardi 3 mars 2020 8:27

Lee Dixon a déclaré que Trent Alexander-Arnold avait joué son «pire» match sous un maillot de Liverpool lors de la défaite 3-0 de samedi à Watford.

La séquence de 44 matchs sans défaite de la Premier League des Reds s’est interrompue brutalement à Vicarage Road. L’attelle de l’international sénégalais Ismaila Sarr a inspiré les Hornets à une victoire époustouflante.

Jurgen KloppL’équipe a détourné le rythme, les défenseurs centraux Virgil van Dijk et Dejan Lovren semblant tremblants et le milieu de terrain et les trois premiers luttant pour créer des ouvertures.

S’adressant à Premier League Productions, l’ancien arrière latéral Arsenal Dixon a fourni une évaluation simple des performances de l’arrière droit Alexander-Arnold.

“Alexander-Arnold, c’était probablement le pire match que je lui ai vu du point de vue de la lecture du match », a déclaré le spécialiste.

«Il arrive presque à Troy Deeney mais il donne le ballon et normalement vous verriez ce petit claquement.

“Liverpool a joué une ligne assez élevée, leur pression sur le ballon du milieu de terrain n’était pas leur intensité normale.

«Je pense que Jordan Henderson était un raté, il leur donne ce petit plus. Et je pense qu’à cause de cela, ils ont obtenu des balles derrière Liverpool et Liverpool était juste à côté.

“Chaque joueur regardera ce résultat et dira:” J’étais parti aujourd’hui “et quand l’équipe contre laquelle vous jouez est ainsi, il y avait un bouleversement.

«On pouvait le sentir dans les airs, dès le début du match [Gerard] Deulofeu a emmené Alexander-Arnold dans les 20 premières minutes chez les femmes de ménage. »

Liverpool reste clairement le favori pour remporter son premier titre de champion en 30 ans, ayant besoin de quatre victoires lors de ses 10 derniers matchs pour décrocher la première place.

