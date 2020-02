Le défenseur de Liverpool explique pourquoi il a rejeté le Bayern pour un “ méga club ”

Date de publication: dimanche 9 février 2020 1:49

Liverpool le jeune Sepp van den Berg a révélé le rôle Jurgen Klopp a joué pour que les jeunes se sentent «appréciés et appréciés» et a expliqué pourquoi il a rejeté les avancées d’autres grands clubs européens pour rejoindre les Reds.

Le joueur de 18 ans n’a fait que sa quatrième apparition senior dans la Victoire 1-0 sur Shrewsbury en FA Cup, mais insiste sur le fait qu’il se sent le bienvenu depuis son arrivée au club.

Il a déclaré au Mirror: «La chaleur que vous ressentez, en tant que jeune joueur de Liverpool, est si spéciale.

«Je vais vous en donner le meilleur exemple. Dans les autres clubs, vous arrivez le matin et les gens vous disent «Bonjour» ou vous serrent la main.

«Mais ici, à Liverpool, vous recevez un câlin du directeur!

“Jurgen Klopp vous donne un câlin – et ce sont ces petites choses spéciales qui ont fait que tous les jeunes joueurs se sentent appréciés et appréciés.

“Ce genre de chaleur de la part du manager nous donne l’espoir que nous sommes tous sur le chemin de la première équipe de Liverpool.”

Van den Berg, arrivé à Merseyside en provenance de PEC Zwolle pour 1,3 million de livres sterling en janvier 2018, a été critiqué pour s’être éloigné des Pays-Bas à un si jeune âge.

Mais sa décision fut prise lors de sa première rencontre avec Klopp.

Il a ajouté: «J’ai eu la chance d’aller au Bayern Munich, au PSV Eindhoven ou à Liverpool.

«J’ai été étonné que de si grands clubs veuillent me signer et j’ai pensé que le PSV Eindhoven était une option brillante pour moi parce que je suis fan depuis mon plus jeune âge.

«Mais, une fois que Liverpool est venu pour moi, je savais où j’allais parce que je ne peux décrire mes sentiments pour le club que comme méga.

«C’est un si grand club, mais en même temps, c’est comme un club familial.

“Grâce à l’approche et à la vision de Klopp, je suis face aux meilleurs attaquants du monde plusieurs fois par semaine.

«Il me permet de m’entraîner et de jouer contre Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane.

«C’est quelque chose dont je n’aurais pu rêver que par le passé. Ces gars-là appartiennent vraiment aux meilleurs attaquants de ce monde.

«Bien sûr, c’est difficile. Mais lorsque vous les affrontez chaque semaine et que vous apprenez de précieuses leçons, vous ne faites que vous améliorer et vous renforcer. »