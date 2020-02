Le défenseur lié à Everton répond quand on lui demande s’il pourrait rejoindre Arsenal cet été – HITC

Le défenseur lillois Gabriel serait recherché par Arsenal et Everton.

Le défenseur lillois Gabriel a déclaré à Téléfoot qu’il ne savait pas s’il rejoindrait Arsenal cet été, mais qu’il aimerait jouer en Premier League.

Lille a perdu quelques joueurs au cours de l’été alors que Nicolas Pepe et Rafael Leao ont évolué, et plus de joueurs pourraient susciter un certain intérêt à la fin de la saison.

Zeki Celik, Boubakary Soumare et Jonathan Ikone ont tous été liés à des mouvements, et il en va de même pour le défenseur central Gabriel.

Le10 Sport a récemment rapporté qu’Arsenal et Everton avaient tous deux fait plusieurs mouvements pour Gabriel en janvier, mais Lille ne le laissait tout simplement pas partir.

Lille a remis au jeune de 22 ans un nouveau contrat, susceptible de laisser Lille en position de force cet été si Arsenal ou Everton reviennent.

Le Brésilien de 6 pieds 3 pouces a joué cette saison, et il peut être particulièrement attrayant étant donné qu’il est un grand défenseur physique qui peut également offrir l’équilibre en tant que défenseur central du pied gauche.

Maintenant, on a demandé à Gabriel de rejoindre Arsenal à la fin de la saison, le défenseur affirmant qu’il ne savait pas s’il se dirigerait vers le nord de Londres.

Gabriel a toutefois ajouté qu’il «aimerait» jouer en Premier League, ce qui signifie qu’Arsenal et Everton ont au moins des encouragements à faire un autre mouvement pour lui cet été.

“Peut-être que je ne sais pas, mais j’aimerais jouer en Premier League”, a déclaré Gabriel, laissant la porte ouverte pour s’éloigner.

