Le défenseur ouvert du club s’entretient avec les équipes de l’EPL, notamment Southampton et West Ham – HITC

Southampton, West Ham United, Sheffield United et Norwich City sont tous férus de Joe Worrall de Nottingham Forest.

Nottingham Forest a entamé des pourparlers avec son arrière-centre de Southampton, West Ham United, Sheffield United et Norwich City, Joe Worrall, selon The Daily Mirror (30 janvier, page 53).

Worrall a aidé Nottingham Forest à la troisième place du championnat depuis son retour au club après une période de prêt aux Glasgow Rangers, ce qui a incité d’autres parties, ainsi que Southampton, West Ham, Sheffield United et Norwich, à être créditées d’un intérêt ce mois-ci.

Mais sans aucun changement dans le pipeline, à notre connaissance, les Reds semblent prendre des mesures pour dissuader toute approche avant la date limite de transfert de vendredi.

Du quatuor répertorié par The Daily Mirror, Southampton ou Norwich sont peut-être les plus susceptibles de tenter leur chance, après que Jannik Vestergaard (Saints) et Ibrahim Amadou (City) aient été liés à des déménagements tardifs.

Sheffield United conclut un accord de prêt pour le défenseur du Bayer Leverkusen Panagiotis Retsos, selon Le courrier quotidien, alors que la priorité de West Ham en janvier semble avoir été de se renforcer dans le milieu de terrain central, ce qu’ils ont fait.

Et Nottingham Forest espère que, en ce qui concerne ces clubs, les 36 prochaines heures n’apporteront aucun nouveau développement.

