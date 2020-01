Le déménagement d’Ashley Young en Italie en lambeaux alors que l’Inter Milan s’apprête à signer une alternative

Le passage d’Ashley Young aux géants de la Serie A de l’Inter Milan semble avoir échoué.

Selon The Telegraph, les Nerazzurri concluent un accord pour signer Leonardo Spinazzola des Roms afin de résoudre leur problème dans la zone arrière gauche. Il s’agit du même poste que Young était censé occuper.

S’il est possible qu’Antonio Conte autorise toujours une décision pour le capitaine des États-Unis, il est beaucoup moins probable que Young l’accepte car il ne serait plus que dans un rôle de couverture.

L’une des raisons pour lesquelles l’homme de 34 ans veut quitter Old Trafford est de s’assurer un football régulier, de sorte que le déménagement ne lui plairait plus en théorie.

Young a déjà refusé une prolongation de contrat avec United, de sorte que l’accord échoué laisse l’Anglais dans les limbes alors que la fenêtre de transfert de janvier entre dans sa seconde moitié.

Crystal Palace reste une option possible pour Young. Selon The Sun, Roy Hodgson est impatient de retrouver le joueur après avoir travaillé avec lui en tant que manager de l’Angleterre.

Hodgson peut offrir à Young la place de départ qu’il désire désespérément alors qu’il entre dans les dernières années de sa carrière.

Cependant, Ole Gunnar Solskjaer tient à établir la stabilité et à ne plus perdre de joueurs de son équipe déjà épuisée. Le Norvégien peut donc saisir l’opportunité d’approcher à nouveau le joueur et le persuader de rester à Old Trafford pendant 12 mois supplémentaires.

Ni les fans de Crystal Palace ni les fans de Manchester United ne semblent trop enthousiastes à l’idée d’avoir l’ailier tourné à l’arrière.

Le Crystal Palace devrait-il essayer de signer Ashley Young ou devrions-nous poursuivre un jeune arrière? Personnellement, je voudrais un jeune arrière et si nous pouvions avoir à la fois un jeune arrière et Ashley Young pour l’expérience, je dis: allez-y.

– Alex Westry (@alex_westry) 15 janvier 2020

L’Inter est parti chercher un arrière gauche, ce qui signifie presque certainement qu’Ed Woodward récompensera Ashley Young avec un nouveau contrat de 8 ans. Le double de votre salaire.

– Pas de question sur ce podcast (@nqatpod) 15 janvier 2020

La Lazio et Aston Villa ont également été liées à l’Anglais.