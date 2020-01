Le déménagement de Julian Weigl à Benfica est décevant

SINSHEIM, ALLEMAGNE – 20 décembre: (BILD ZEITUNG OUT) Julian Weigl de Borussia Dortmund #esc pendant le match de Bundesliga entre TSG 1899 Hoffenheim et Borussia Dortmund au PreZero-Arena le 20 décembre 2019 à Sinsheim, en Allemagne. (Photo par TF-Images / .)

La semaine dernière, le déménagement de Julian Weigl à Benfica a été confirmé par Dortmund. À tout juste 20 ans, il fait irruption dans l’équipe de Thomas Tuchel, faisant 51 apparitions au cours de la saison 2015-16. Lors de la dernière journée de cette campagne, Weigl a touché le ballon 214 fois, un record, contre le 1. FC Köln, effectuant 209 passes avec une précision de 95%. Les médias allemands ont officiellement couronné le jeune Bavarois en tant que prochaine superstar du milieu de terrain du pays.

Personne n’aurait prévu le déménagement de Weigl à Benfica il y a deux ans

Le déménagement de Weigl à Benfica n’est pas une surprise pour beaucoup, mais il montre à quelle vitesse les carrières naissantes peuvent dérailler. La saison 2016-17 s’est déroulée pour le joueur de 21 ans, combien attendaient-ils? Il a fait 43 apparitions, dont 30 en Bundesliga. Bien que Tuchel soit parti à la fin de la saison, Weigl a fait 34 apparitions au cours de la saison 2017-18 sous les dirigeants Peter Bosz et Peter Stöger. Les performances étaient si bonnes qu’il était au sommet de la liste de souhaits des signatures estivales de Pep Guardiola en 2018.

Cependant, comme les fans de football le comprennent, le sport est un roller coaster émotionnel. Le plus bas des plus bas peut parfois suivre le plus haut des plus hauts. Après trois campagnes stellaires et l’intérêt vocal du meilleur manager de cette génération, la carrière de Weigl a commencé à faiblir.

En 2018, Weigl face à l’adversité pour la première fois

Un problème de cuisse cet été lui a fait rater l’équipe de Joachim Löw en Coupe du monde 2018 et la pré-saison de Dortmund. Le nouveau manager du club, Lucien Favre, a signé Axel Witsel et le Belge a rapidement pris la place de Weigl blessé. Le joueur le plus recherché de Guardiola n’a joué les 90 minutes complètes que trois fois au cours de la première moitié de la campagne 2018-19.

Favre a commencé à jouer Weigl dans la seconde moitié de la saison, mais à la défense centrale, loin de sa position préférée au milieu défensif. Witsel et Thomas Delaney ont fait un excellent partenariat au milieu du parc, et Dortmund était en grande forme alors qu’ils se sont affrontés pour le Meisterschalle jusqu’à la dernière journée.

Tout au long de la campagne actuelle, Favre a fait tourner Weigl du centre vers le milieu défensif, mais le jeune homme n’était manifestement pas satisfait de la situation. Weigl a même admis qu’il avait envisagé de quitter Dortmund après les arrivées estivales des milieux de terrain Witsel et Delaney. Rejoindre le Paris Saint-Germain était tentant, d’autant plus que son ancien manager Thomas Tuchel était aux commandes. Cette décision ne s’est toutefois jamais concrétisée.

L’Allemand n’est pas un défenseur central

Un nul de trois contre trois avec le SC Paderborn en novembre dernier a révélé les faiblesses de l’Allemand dans la défense centrale. Ce qui a finalement influencé le déménagement de Weigl à Benfica a été le passage constant du milieu défensif au centre-arrière. L’ancien joueur de Munich de 1860 a maintenant décidé de quitter Dortmund pour tenter de revitaliser sa carrière. Une carrière qui, selon lui, devrait se situer au milieu du parc.

Le déménagement de Weigl à Benfica verra l’Allemand jouer régulièrement à nouveau au milieu de terrain central. Il n’y a aucune garantie dans le football. Il aurait été facile de croire que la place du milieu de terrain a été écrite dans la pierre après ses trois premières saisons. La question persistante est de savoir si Weigl a culminé en 2018, ou si une blessure à la cuisse intempestive et l’arrivée du Witsel plus expérimenté ont simplement retardé son chemin vers la célébrité.

