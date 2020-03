Le déménagement de Paul Pogba au Real Madrid doit être “ maintenant ou jamais ”

Le déménagement de Paul Pogba au Real Madrid aura lieu cet été ou pas du tout, selon le site espagnol AS.com.

Le média affirme que c’est «maintenant ou jamais» pour le joueur de 27 ans, le Real préparant une dernière tentative de le signer depuis Manchester United.

L’entraîneur-chef de Los Blancos, Zinedine Zidane, est un admirateur connu de son compatriote et cherche désespérément à l’amener au club. Cependant, le président du Real, Florentino Perez, n’est pas aussi amoureux et il y a eu un énorme écart entre la valorisation du joueur par les Red Devils – initialement estimée à environ 180 millions de livres sterling – et les offres de Perez pour le joueur, dont l’une aurait été 27,4 millions £ plus James Rodriguez.

Mais avec l’avenir de Zidane à présent plus arrangé à Madrid et Pogba approchant de la dernière année de son contrat, les chances de conclure un accord semblent maintenant aussi bonnes qu’elles ne le seront jamais.

“Il semble que cet été, la porte qui mène à l’embauche du milieu de terrain champion du monde, qui a maintenant 27 ans, rouvrira”, affirme AS.

«L’estimation est qu’il pourrait aller pour 100 millions d’euros [£92 million], un montant qui pourrait diminuer en fonction de l’incidence de la crise des coronavirus sur les finances du football. »

AS pense également que “ maintenant, le départ de Pogba ne serait pas aussi douloureux pour United, qui travaille avec Bruno Fernandes, la nouvelle idole des fans, et qui a déjà prévu la signature du milieu de terrain de 24 ans d’Aston Villa Jack Grealish. ‘

Le point de vente affirme que United a déjà entamé des négociations contractuelles avec Pogba et que Madrid sait qu’ils doivent agir rapidement pour garantir ses services.

«Pogba, maintenant ou jamais», concluent-ils.

