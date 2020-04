Le déménagement potentiel de Thomas Partey à Manchester United devient plus réaliste

Le mouvement potentiel de Manchester United pour la star de l’Atletico Madrid Thomas Partey semble être plus proche de la réalité que beaucoup ne le pensent.

L’international ghanéen est devenu la cible d’Ole Gunnar Solskjaer cet été alors qu’il cherche des renforts.

Le légendaire Norvégien chercherait à investir dans son milieu de terrain et apporter de l’acier semble logique.

United n’a pas de véritable milieu de terrain défensif naturel autre que Nemanja Matic qui est au crépuscule de sa carrière.

Partey serait certainement une signature majeure, mais il y avait des points d’interrogation sur la légitimité du mouvement car il semblait farfelu, jusqu’à présent.

Hier, une source proche de Thomas Partey m’a dit que le joueur ne voulait pas prolonger son séjour à l’Atletico et qu’il était favorable à un transfert en Premiership. Et cela aime le lien United. L’accord pourrait même être plus tôt que prévu. Commencer à croire tout cela .. pic.twitter.com/uyDYGcpr5W – Saddick Adams (@SaddickAdams) 28 avril 2020

Il est sans doute encore plus probable que Partey vise un nouveau contrat plus gratifiant à l’Atletico, mais il semble maintenant moins impossible de passer à Old Trafford.

Après tout, si le géant de la Liga ne paie pas, alors ce qui empêcherait le milieu de terrain tenace de déménager à l’étranger pour obtenir le salaire qu’il veut.

United paierait probablement à Partey tout l’argent qu’il voudrait, d’autant plus qu’il pourrait être moins cher de le signer que d’aller chercher leur autre cible présumée à Wilfred Ndidi.

Leicester City ne voudra pas se séparer de son milieu de terrain clé et exigerait probablement des frais exorbitants pour effectuer un transfert.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.