Le demi-tour de congé de Bournemouth était la bonne décision

Date de publication: Mercredi 15 avril 2020 2:37

Eddie Howe est heureux que Bournemouth soit revenu sur sa décision de mettre en disponibilité le personnel non joueur.

Bournemouth est devenu le dernier club de Premier League à renverser la décision mardi, affirmant qu’ils étaient “conscients des critiques des clubs de Premier League demandant ce programme” lors de la suspension de la saison de football causée par la pandémie de coronavirus.

Et Howe a déclaré à Sky Sports News: «C’est une chose tellement difficile.

“Je pense que la décision a été prise dans le meilleur intérêt du club à l’époque et je pense qu’ils ont définitivement pris la bonne décision.”

Howe, le PDG de Neill Blake, le directeur technique de la première équipe Richard Hughes et l’assistant Jason Tindall avaient déjà pris «d’importantes réductions de salaire volontaires» alors que les Cherries cherchaient à réduire les coûts.

Le manager a poursuivi: «Nous avons tous les quatre pensé que c’était la bonne chose à faire pour notre club et le respect du propriétaire également.

“Nous n’essayions pas de faire une grande déclaration pour notre club et je ne pensais pas que cela générerait la presse (attention). Mais c’est comme ça que j’ai toujours été construit, je n’ai jamais été motivé par l’argent. “

L’homme de 42 ans n’a pas perdu de temps dans le lock-out alors qu’il planifie la survie de Bournemouth.

Les Cherries occupent actuellement la dernière place de relégation et Howe a admis qu’il se concentre sur le reste de cette campagne, chaque fois qu’elle reprendra.

Il a expliqué: «J’ai passé mon temps à me lever très tôt, avant les enfants, et à parcourir les données historiques d’entraînement pour trouver des moyens d’améliorer ce que nous livrons aux joueurs, donc quand nous reviendrons… nous sommes les meilleurs que nous pouvons être .

«Les joueurs sont très limités, en termes de ce qu’ils peuvent faire. J’ai essayé de rester en contact avec eux et avec mon personnel. Les scientifiques du sport sont essentiels en termes de condition physique des joueurs car ils travaillent seuls.

“C’est un équilibre délicat lorsque vous n’avez pas beaucoup de temps, comment vous pouvez améliorer votre condition physique. Si vous allez trop fort, vous atteindrez presque le plateau et accumulerez des blessures.

«Nous leur avons demandé (aux joueurs) de maintenir leur forme physique mais il y aura un moment où nous leur demanderons de l’augmenter.

«Il y a une courte fenêtre lorsque le football revient, seulement neuf matchs à jouer et notre position dans la ligue est très fragile – nous devons donc obtenir des résultats immédiatement.

«En 10 ou 11 ans de gestion, je ne pense pas avoir eu le temps de réfléchir correctement et de faire le point sur la situation de l’équipe, ce que nous avons fait et ce que nous n’avons pas bien fait, puis de mettre les choses en place pour améliorer cela.

«Je dois donc l’utiliser (le temps) et en sortir avec un résultat positif. Espérons que nous examinerons tout ce que nous offrons sur le plan physique, mental et tactique et sortirons de cette période un peu plus sage. “

Quant à la possibilité de jouer à huis clos, il a ajouté: «Nous en avons discuté, à quoi cela ressemblera-t-il, que pouvons-nous faire pour préparer nos joueurs à une expérience très étrange.

“Les supporters sont tout ce qui se passe le jour du match et ne pas les avoir changera radicalement – mais nous ferons de notre mieux pour les préparer à ce qui va arriver.

«Les neuf derniers matchs que nous avons, cela dictera notre politique de transfert. C’est une période très incertaine, mais nous allons nous préparer avec ce que nous avons du mieux que nous pouvons. »

