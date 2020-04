“ Le déni du titre de Liverpool serait formidable pour nous ”

Date de publication: Vendredi 10 avril 2020 12:31

Ce serait “génial” pour Manchester United si Liverpool n’avait pas décroché le titre de Premier League cette saison, selon l’ancien défenseur des Red Devils Rafael da Silva.

Les Reds ont acquis une avance de 25 points au sommet de la Premier League cette saison, l’équipe de Jurgen Klopp étant sur le point de remporter le premier titre anglais de haut niveau du club depuis 30 ans.

La Premier League a été suspendue indéfiniment à cause de la pandémie de coronavirus sans fin en vue et Rafael estime que ce serait “génial” pour Man Utd si la saison était annulée et Liverpool n’a pas obtenu le titre.

Rafael a déclaré à MUTV: «Je dis toujours que lorsque vous arrivez à 20 [Premier League titles] et vous passez Liverpool était le meilleur sentiment. Tout le monde parle de la façon dont ils ont arrêté la compétition maintenant [and they may not] passer à 20 maintenant.

«Ce sera difficile pour eux, super pour nous! Mais c’était mon meilleur moment. »

S’exprimant fin mars, Jamie Carragher a déclaré que la gloire potentielle de son ancienne équipe est relativement peu importante pendant la pandémie.

Carragher a déclaré au débat de Sky Sports: «Rien n’est plus important que la santé et battre le coronavirus, mais je ne pense pas que nous devrions nous cacher de l’importance du football pour nous et de son importance dans la vie des gens – pas seulement les supporters de Liverpool mais tout le monde de haut en bas du pays.

«Ça ne me dérange pas quand le football recommence. Je pense juste que tant de gens ont investi cette saison, je ne sais pas comment vous pouvez y mettre un terme.

«Nous savons tous que Liverpool allait ou va continuer à gagner la ligue. Ils n’ont besoin que de gagner un ou deux matchs. »

“Mais si la ligue s’arrête, ça ne va pas du tout. Oui, Liverpool peut recevoir la ligue, c’est ce que les gens disent. Mais il y aura toujours quelque chose qui ne vous semblera pas tout à fait correct.

“Mais cela n’affectera pas Liverpool économiquement, ni dans quelle division ils se trouvent. Les équipes qui sortent de la Premier League ont vraiment du mal à revenir dans la Premier League, ce qui pourrait les affecter pendant quatre ou cinq ans.

«Si Leeds ne se lève pas cette saison, par exemple, cela pourrait les arrêter pendant quatre ou cinq ans et peut-être qu’ils perdraient leur manager, qui sait?

“C’est pourquoi je dis que Liverpool n’est pas la chose la plus importante. Ce sont les équipes qui vont perdre d’énormes sommes d’argent dans des divisions complètement différentes.

«Donc, cette saison doit se terminer parce qu’elle a un impact sur la saison prochaine, à cause des places européennes et des places en Ligue des champions, etc.

«Chaque fois que nous revenons au football, cela doit être terminé. Ensuite, nous devons être créatifs avec la saison prochaine. “

