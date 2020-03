Le député de Liverpool salue le leadership de Jurgen Klopp, a déclaré Alexander-Arnold

Date de publication: Mercredi 18 mars 2020 10:49

Un député d’une circonscription de Liverpool a exprimé son admiration pour le leadership dont fait preuve Jurgen Klopp face à la pandémie de coronavirus.

En plus de changements sans précédent dans la vie quotidienne dus au virus, tout le football en Angleterre – de la Premier League à la Ligue nationale et au-delà – a été suspendu jusqu’au 3 avril au plus tôt.

Les annonces ont suscité un débat sur la question de savoir si la saison en cours peut être achevée, avec Liverpool besoin d’une seule victoire pour remporter son premier titre de champion en 30 ans.

S’exprimant après l’annonce vendredi de la suspension de la Premier League, le patron des Reds, Klopp, a évité de tels propos et a plutôt insisté sur le fait que la fermeture de la ligue était la bonne décision, même si cela aidait une personne à rester en bonne santé.

Lors de son premier discours au Parlement, Ian Byrne, du parti travailliste, qui représente Liverpool West Derby, a salué l’allemand pour avoir montré plus de leadership que «certains de nos dirigeants mondiaux».

“En tant que passionné de Liverpool, ce serait négligent de ma part de ne pas mentionner notre légendaire ancien manager et grand socialiste, Bill Shankly, qui vivait à West Derby en face du terrain d’entraînement de Melwood à Liverpool”, a déclaré M. Byrne.

“C’est aussi le lieu de naissance des meilleurs droits de retour au monde, Trent Alexander-Arnold.

“Et nous avons dans notre directeur actuel, Jurgen Klopp, un homme qui fait preuve de plus de leadership et de sagesse hors du terrain pendant cette crise que certains de nos dirigeants mondiaux. »

Klopp avait déclaré dans son appel au soutien continu de la pandémie: «J’ai déjà dit que le football semble toujours le plus important des choses les moins importantes.

«Aujourd’hui, le football et les matchs de football ne sont vraiment pas importants du tout. Bien sûr, nous ne voulons pas jouer devant un stade vide et nous ne voulons pas que les matchs ou les compétitions soient suspendus, mais si cela aide une personne à rester en bonne santé – une seule – nous le faisons sans poser de questions.

«Si c’est un choix entre le football et le bien de la société en général, ce n’est pas un concours. Vraiment, ce n’est pas le cas. “

