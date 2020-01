“Le derby est unique. Rome doit atteindre la Lazio au classement”

La rédaction de Ok Calciomercato interviewée à droit exclusif max Tonetto, ancien défenseur, entre autres, de Lecce, Sampdoria et Rome. Parmi les thèmes de fond, celui du derby que la capitale s’apprête à vivre, la Rome d’hier et d’aujourd’hui et quelques indications sur l’avenir personnel.

Les mots de Max Tonetto

Nous savons comment le derby à Rome est l’un des matchs les plus importants et les plus ressentis de toute la Serie A, vous qui l’avez vécu, dites-nous comment vous vous préparez à y jouer et comment vous préparez la ville. Le gagner peut-il devenir très important de diriger une saison entière?

«Le derby est un jeu qui n’est certainement pas le même que tous les autres et il est clair qu’il peut entraîner des séquelles. Cela peut être affecté par le spectacle; quand vous y êtes, vous vous en rendez vraiment compte. Comme je le dis souvent, personnellement les premières années je l’ai ressenti moins parce que je l’ai vécu un peu comme «de l’extérieur», mais avec le temps, on se rend vraiment compte de l’importance du jeu: il suffit d’observer l’attente et la ambiance qui règne en ville dans la semaine qui vous amène au derby. La conséquence, comme je l’ai dit, est que le jeu est affecté, car vous voyez deux équipes très contractées, très tendues qui perdent de l’énergie précisément à cause de toute cette pression. “

Juste en nous connectant à votre expérience personnelle à Rome, dites-nous ce que Rome et Rome ont signifié pour vous.

“Cela signifie vivre une expérience complètement différente de toutes les autres. J’ai voyagé dans toute l’Italie, mais je dois dire que si dans presque toutes les autres parties de la semaine vous vivez l’esprit tranquille, l’expérience que vous vivez en tant que joueur rom vous fait respirer le football à 360 degrés: vous le ressentez à l’entraînement, quand flâner dans la rue. Ce fut une expérience unique, différente de toutes les autres: certains me disent que c’est aussi le cas à Naples, mais je ne peux pas le dire car je ne l’ai pas vécu personnellement “.

Existe-t-il des analogies entre la Rome du passé dont vous faisiez partie et la Rome actuelle?

«D’un point de vue corporatif, non, car tout a changé pratiquement et même pas du point de vue de l’équipe, car cela a été mis en place avec de nombreuses pièces détachées. Peut-être que l’analogie existe en ce qui concerne le guide technique, car Fonseca essaie toujours d’être proactif et ne spécule pas sur le résultat. Le parcours de l’entraîneur portugais commence à prendre forme et a déjà donné ses premiers fruits, mais il a certainement besoin de temps. Si l’on se souvient aussi de Spalletti, la première a été une année de “début” qui a présenté des difficultés “.

Du passé au présent

La Roma s’est certainement montrée compétitive pour remporter la place en Ligue des champions et fera tout pour rester quatrième. Pensez-vous que les Giallorossi ont les pouvoirs et sont favorisés par rapport à Atalanta et aux autres prétendants, bien que retardés?

“Le championnat est encore très long, nous ne sommes qu’au deuxième jour de retour: dans ces cas, il est toujours difficile de comprendre si vous devez regarder par-dessus votre épaule ou regarder qui est devant.” La chose la plus importante est donc d’obtenir des résultats, car avec les victoires, vous vous éloignez de ceux qui sont derrière et essayez de vous rapprocher de ceux qui sont devant vous. Je pense que les Roms ont l’obligation d’atteindre la qualification de la Ligue des champions, au-delà de leurs adversaires qui sont et seront compétitifs jusqu’au bout. Je pense que l’objectif de Rome devrait plutôt être d’atteindre la Lazio. “

Il y a une semaine, il a été dit que les jours suivants seraient décisifs pour la Roma, avec le choc en Coupe d’Italie avec la Juventus et le derby en championnat. Avec la Juve, cela s’est mal passé principalement pour le mérite de l’équipe de Sarri, mais avec une victoire hypothétique dans le derby, l’équipe de Fonseca pourrait-elle acquérir cette conscience et cette force utiles pour avoir des ambitions encore plus importantes?

“C’est le jeu qui peut vous amener le derby dans un sens ou dans un autre. La Roma vient du match de Coupe où le courage et la personnalité manquent, et le derby peut être le bon match pour répondre aux critiques et démontrer que vous avez ces qualités. S’il y avait plutôt de la peur avec une équipe en forme comme la Lazio, je pense qu’il serait très difficile de sortir avec un bon résultat dimanche. Le derby en dira long dans ce sens: la Roma pourrait, avec une victoire, commencer à essayer de chasser la Lazio, mais pourrait, avec une défaite, saluer la Lazio au classement et ne penser qu’à regarder par-dessus ses épaules “.

Un regard sur le biancocelesti

La Lazio, en cas surtout de succès dans le derby, peut-elle vraiment avoir son mot à dire dans le titre? Avez-vous ce qu’il faut pour s’asseoir à la table avec la Juventus et l’Inter Milan?

“Plus que les bonnes cartes, la Lazio a l’avantage de ne jouer qu’une seule compétition, étant donné qu’elle a quitté à la fois la Ligue Europa et la Coupe d’Italie. Si nous continuons à ajouter à cela la composante de la chance avec beaucoup de victoires dans les dernières minutes, il est clair qu’il peut aspirer au Scudetto. Les Biancocelesti, contrairement à Rome, ont eu très peu de blessures qui ont permis de donner une continuité aux victoires. De toute évidence, vous devez également rechercher la chance, et c’est certainement un mérite des hommes d’Inzaghi “.

Pour combler le vide avec la Juventus et l’Inter, que devraient chercher Rome et la Lazio sur le marché à partir peut-être de cette session?

«Il me semble que la Lazio ne dispose pas d’une équipe numériquement adéquate, notamment en ce qui concerne les pièces détachées. Les Roms doivent poursuivre sur cette voie qu’ils ont engagée, en souhaitant avant tout une bonne santé, car après chaque match on parle de joueurs blessés, souvent ceux qui semblent plus en forme: Zaniolo et Diawara ne sont que les derniers d’une longue série. Quant au marché, celui de janvier comme on le sait est assez compliqué, car les équipes ne renoncent absolument pas à leurs talents “.

Recherche de leaders

Elle qui a joué à Rome avec des gens comme Totti et De Rossi, dans l’équipe actuelle jaune et rouge, voit potentiellement des leaders qui à l’avenir peuvent devenir le centre nerveux de l’équipe, non seulement d’un point de vue technique, mais surtout de caractère, et donc être placé à côté des deux drapeaux qui viennent d’être mentionnés?

«Il y a vraiment beaucoup de jeunes intéressants, c’est certainement un point de départ important. Pour devenir comme Totti et De Rossi, cela prend vraiment du temps, il faut être charismatique, représentatif et personnalité. Il y a des chiffres potentiels: Florenzi, Pellegrini, Zaniolo, qui ne peuvent cependant être évalués qu’avec le temps. Il faut dire que le remplacement de deux monuments tels que Totti et De Rossi est très difficile, voire totalement impossible “.

Avenir personnel

Que comptez-vous faire dans un avenir proche? Pourrait-il y avoir le champ du destin?

«Je n’ai pas de programmes à long terme, je travaille sur la radio et la télévision de Rome et pour l’instant ça va. Le retour sur le terrain en tant qu’entraîneur, cependant, je sens que je peux exclure, même pour l’avenir. “