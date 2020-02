Le derby Ibrahimovic

Le derby de Milan a perdu son charme, sa magie. Il semble incroyable que dans la ville de la mode et dans le grand bastion du football italien, la passion pour le grand Derby della Madonnina soit perdue. Paradoxes de la vie. Ou plutôt le football. C’est ce qu’il a quand l’Inter et Milan vivent depuis si longtemps dans l’ombre de Turin et de la Juventus.

Les deux ensembles ont grandi main dans la main, séparés et ces dernières années se sont réunis au fond. Les projets Milan et Inter ont pu être retirés au cours de la dernière décennie. Pour signer par des noms. Des entraîneurs qui sont passés avec plus de chagrin que de gloire. L’un des derbies les plus importants de toute l’Italie a été les heures trop basses.

Heureusement que les «mauvais garçons» sont arrivés. Conte s’est rendu à Milan et, grâce à son projet, il a déjà réussi à faire en sorte que son Inter crache la «Vecchia Signora», ne l’ayant que sur trois points. Même ainsi, l’arrivée la plus célèbre en Lombardie était celle d’un autre type avec du mauvais lait. Ibrahimovic est rentré chez lui pour ramener Milan sur la route oubliée.

Les Rossoneri sont d’autres avec le Suédois et sont déjà proches des positions européennes. Cette année, maintenant oui, le Derby della Madonnina commence à ressembler à ce qu’il était. Tension, nerfs et deux équipes se disputent la domination d’une ville entière. Ibra en a déjà vécu beaucoup, peut-être trop, bien qu’il ait l’honneur d’avoir été soldat des deux côtés. Il n’est pas le seul. D’autres galactiques telles que Vieira, Seedorf, Pirlo ou Baggio sont toutes deux habillées élastiques. Avec l’Inter a marqué deux buts contre Milan en cinq duels et, avec les «rossoneri», quatre en cinq contre les «neroazzurri».

Précisément, Andrea Pirlo a parlé à «La Gazzetta dello Sport» de ce que le derby signifie pour Milan et de l’arrivée de gars comme Ibra, qu’il avait comme partenaire, ou Conte, son entraîneur à la Juve: «Dans les derbies, il n’y a pas de différences. Ibra est essentiel pour Milan car il augmente la concentration dans l’équipe. C’est un perfectionniste exigeant. C’est un gars qui est énervé, crie, que vous devez écouter … Je sais par expérience! & Rdquor;. Le Suédois a déjà commencé à chauffer le derby sur ses réseaux sociaux. C’est son derby.

La Juve, pour ouvrir la brèche

L’équipe de Sarri veut profiter de l’Inter-Milan pour combler le fossé avec le ‘nerazzurri’. Les “bianconeri” sont mesurés à Hellas Verona, une des grandes surprises de la Serie A avec un Cristiano Ronaldo sur une séquence de buts.