Le dernier jour de la Fiorentina – Reine du marché, une pièce manque

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Une seule chose manque. Mais la Fiorentina peut déjà être considérée comme la reine du dernier jour du marché: dans la matinée, la Viola a annoncé l’arrivée d’Igor de SPAL et Duncan de Sassuolo, entreprise déjà définie depuis un certain temps, ainsi que Christian Kouamé de Gênes. Une négociation, alors anéantie, pour un échange Valoti-Sottil a également été engagée avec la famille Este. Deux coups immédiats, un pour l’avenir: avec Vérone, en effet, un accord a été trouvé pour Sofyan Amrabat, convaincu et heureux de s’installer à Florence à partir de l’été prochain. Sortant, il salue Boateng qui se rend à Besiktas, même si l’annonce manque toujours. Via également Ranieri (Ascoli). Maintenant, il n’y a qu’un côté: les lys ont encaissé, après quelques hésitations, le non de Criscito, qui a choisi de rester à Gênes. Et puis aussi celle de Laxalt, liée dans ce cas à la formule de transfert. L’idée de Juan Jésus demeure, non invoquée par Rome mais également courtisée par Milan.

Frank Lampard retire Olivier Giroud du marché. Le manager de Chelsea a déclaré lors d’une conférence de presse que 95% du marché de Chelsea était fermé et qu’il n’y avait pas d’accord pour la plupart des acteurs impliqués dans les rumeurs du marché, y compris le Français. À cet égard …