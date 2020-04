Le destin de Paul Pogba est intimement lié à celui de deux autres milieux de terrain

L’avenir de trois milieux de terrain de classe mondiale est devenu dépendant l’un de l’autre alors que le Real Madrid et Manchester United décident quoi faire ensuite.

Selon le média espagnol AS, le Real souhaite signer à la fois Paul Pogba et la sensation de Rennes, Eduardo Camavinga, âgé de 17 ans, dans le mercato estival.

“La signature de Camavinga est indépendante de la signature de Pogba” est le titre du dernier rapport de l’AS sur le projet de reconstruction du milieu de terrain de los Blancos, mais étant donné le prix demandé par les deux joueurs, cela semble être un vœu pieux.

Camavinga est un joueur de milieu de terrain qui a défié son jeune âge pour enregistrer sans doute les meilleures statistiques de tout joueur mondial dans cette position.

Mais ses réalisations ne sont pas passées inaperçues et Rennes s’attend à une guerre d’enchères qui devrait atteindre plus de 50 millions d’euros (46 millions de livres sterling).

Et tandis que AS prétend que United «ne peut pas maintenant demander plus de cent millions d’euros (92 millions de livres sterling) pour Pogba, le climat financier actuel signifie qu’il est très peu probable que los Merengues soit en mesure de financer les deux transferts.

Ajoutez à cela l’accord pré-contractuel signalé que le Real a conclu avec un autre milieu de terrain de classe mondiale, Donny Van de Beek d’Ajax, avec des frais de 55 millions d’euros (50 millions de livres sterling) convenus pour un transfert d’été, et la situation devient assez compliquée.

Compte tenu également du fait que le principal objectif de transfert d’été annoncé par le Real reste l’attaquant du PSG Kylian Mbappe, la partie espagnole doit tout simplement prioriser lequel des trois objectifs de milieu de terrain qu’elle souhaite poursuivre, les Red Devils restant en position de force pour prendre (ou garder) ) les deux autres.

Si le Real achève l’achat de Van de Beek, Pogba semble prêt à rester à Old Trafford, les autres prétendants de la Juventus ne pouvant augmenter ni les frais de transfert ni le salaire qui seraient nécessaires pour débarquer le Français.

Cela pourrait également exclure Los Merengues de la course de Camavinga. Cela laisserait United toujours confronté à de nombreuses oppositions de la part de Barcelone, Liverpool, Manchester City, Chelsea et Bayern Munich, mais les Red Devils auraient un as dans leur manche alors que Pogba serait à Old Trafford pour servir de mentor à son jeune compatriote.

D’un autre côté, si l’entraîneur-chef du Real, Zinedine Zidane, obtient enfin son souhait d’ajouter Pogba à son équipe, Van de Beek et Camavinga seront tous deux à gagner, United étant sans doute en pole position pour les signer en utilisant les fonds acquis grâce à la vente. de 27 ans.

Il se présente comme un jeu d’échecs de transfert intrigant impliquant deux géants du football mondial et dont les Red Devils sont plus que susceptibles de bénéficier, d’une manière ou d’une autre.

