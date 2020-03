“Le deuxième but et les erreurs nous ont beaucoup frappés” »

Mardi 03 mars 2020

Le but de l’Universidad Católica a analysé le match où son équipe est tombée par une victoire contre l’Inter de Porto Alegre au début de la Copa Libertadores. Matías Dituro, après la défaite, a déclaré que “nous avons fini par jouer au football auquel nous ne sommes pas habitués”.

Le gardien de l’Université catholique, Matías Dituro, a été blessé après la chute lors des débuts continentaux des «Croisés» contre l’Inter de Porto Alegre, dans lequel il a noté qu’après 2-0, la distribution nationale avait quitté le match.

«Après leur deuxième but, cela nous a beaucoup frappés et nous a coûté des erreurs individuelles. Ce sont des processus et malheureusement le but a pris fin, le 2-0 nous a plus frappé l’expulsion et nous avons fini par jouer un football auquel nous n’étions pas habitués », a expliqué le gardien lors d’une conférence de presse.

L’objectif «croisé» indique que la page doit être tournée. «Ce n’est pas la meilleure façon de commencer. Ça allait être un match difficile et évidemment cette défaite nous fait mal, nous nous lèverons pour le prochain match car c’est le début de la coupe », a-t-il déclaré.

Enfin, Dituro a clôturé en mentionnant que “nous avions occasionnellement la possibilité de déranger mais nous ne pouvions pas et nous avons subi une défaite très expressive ici.”