Le deuxième tour, la vitamine RDT

Il a une moyenne de près de 10 buts dans la deuxième phase du championnat, avec Lightning déchaîné un an jusqu’à ce qu’il atteigne 17 en 19 matchs, bienvenue.

Il est l’une des signatures de ce marché d’hiver de la Ligue et il y a une grande envie de le voir en action. Raúl De Tomás commence son aventure de perruche et cela au deuxième tour signifie généralement des buts. Depuis qu’il joue en tant que professionnel, RDT a marqué des buts dans toutes ses équipes, à la fois en deuxième et en première.

Avec Rayo en 2017, il a marqué 17 buts au deuxième tour, une connerie. Les données mondiales parlent d’elles-mêmes; Au cours des 4 dernières années, il a marqué 20 buts dans les premiers tours et 38 dans les seconds. Si c’est le cas, le salut d’Espanyol serait plus que possible.