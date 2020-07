Le Diable chuchote en Europe, Milan laisse tomber le trio à l’Olympique contre un Lazio émoussé. Juve à +7

ROME. Au stade olympique, le Latium di Inzaghi défie le Milan de l’ex Pioli dans l’avance du soir de la 30e journée de Serie A. Le biancocelesti avec plusieurs absences importantes, parmi tout cela du meilleur buteur du championnat Ciro Immobile, défie le diable pour essayer de rester attaché à la Juventus qui dans l’après-midi a balayé Turin dans la derby de la taupe.

LES CHOIX DES MISTERS

Inzaghi contraint de renoncer à Immobile et Caicedo, la seule alternative offensive est Correa, aux côtés de l’Argentin Luis Alberto. De lourdes absences pour la Lazio également sur les voies extérieures, en fait à la fois Lulic et Marusic dehors, tandis qu’en défense Radu remplace Luiz Felipe, blessé. On le voit depuis 1 ‘Lucas Leiva dans la salle de contrôle. Zlatan Ibrahimovic est de retour parmi les Rossoneri, qui remportent le scrutin avec Rebic, a confirmé Saelemaekers comme remplaçant de Castillejo. Conti remporte le scrutin avec la Calabre, à partir du banc Paquetà et Leao.

LAZIO SPUNTATA, UNE-DEUX ROSSONERO

Peu de frissons dans les 20 premiers ‘du match, les invités comptent sur la possession du ballon et tentent de décoiffer l’arrière blanc-bleu grâce au jeu de leurs attaquants et des berges d’Ibra. Le premier ballon de but est de la Lazio, à 21 ‘sur un centre de Jony Correa qui ne trouve pas l’écart gagnant avant Donnarumma. 120 « plus tard, cependant, Milan a pris les devants: échange au bord de la zone, Calhanoglu a reçu d’Ibra et avec sa droite il l’a mis à l’intersection des pôles grâce à une déviation de Parolo. La Lazio a accéléré son moteur, déferlant en attaque à la recherche de la même chose, mais la défense de Milan est un bon gardien, qui risque très peu et à 31 ‘touche même le rappel. Centre de Conti, déviation gagnante pour Ibra mais l’arbitre annule le hors-jeu suédois. L’avant-centre du diable refait quelques minutes plus tard: le centre de Saelemaekers dévié par Radu avec son bras, à partir des onze mètres de la conclusion pas parfaite de Zlatan, la chance l’assiste et le ballon passe Strakosha. Un mortel pour les hommes d’Inzaghi, mais à 38 ‘Pioli est contraint de renoncer à l’un de ses hommes les plus en forme, Calhanoglu contraint de sortir pour un problème, à l’intérieur de Paquetà. Finale de toute la fraction Lazio. A 44 ‘bon Donnarumma pour anticiper Milinkovic-Savic, puis Luis Alberto est de toucher au but avec un tir qui siffle près du poteau.

TRIS ROSSONERO, BONAVENTURA DÉCHARGÉ

La reprise s’ouvre avec les hôtes attaquants, Correa essaie deux fois sans chance. A 50 ‘le trio touche la formation invitée, aidé par Bonaventura pour Kessie qui engage Strakosha avec une belle gauche. Les Biancocelesti répondent à 53 ‘avec Lazzari, l’extérieur trouve le but sur passe décisive de Luis Alberto mais l’arbitre annule pour hors-jeu. Tournant des changements, pour en profiter c’est l’AC Milan qui à 56 ‘manque le troisième but avec Bonaventura, tiré du bord qui touche le poteau à droite du gardien de Lazio. Le but des Rossoneri est en l’air, à 58 ‘Bonaventura est toujours dangereux, tête de très peu mais l’arbitre avait identifié un hors-jeu. Juste un tour de mains passe et Rebic ferme les comptes: bon jeu de Bonaventura, assistance parfaite pour le Croate qui se trouve face à face avec le gardien de but n’a pas tort. A 66 ‘, il pleut sur le mouillé de la Lazio, Milinkovic-Savic est sorti en raison d’une blessure. Les hommes de Pioli ne sont pas satisfaits qui, à 69 ‘, touchent le poker avec Theo, habituel dans la file des gauchers et, après un échange avec Rebic, Strakosha arrive pour désamorcer le danger.

ROSSONERI 6ème, ÉCHAPPEZ LE JUVE

L’erreur sensationnelle de Théo à la 80e minute, l’extérieur du Rossoneri reçoit de Krunic et devant le gardien de but, il envoie incroyablement. Dernières minutes de pure académie pour Milan, timides tentatives de la Lazio avec Luis Alberto et Cataldi mais sans réel danger pour Donnarumma. Les hommes d’Inzaghi étaient sur le point de marquer le drapeau, sur le 89e tir du Vavro nouvellement entré, une balle qui se termine sur la barre transversale. L’arbitre décrète deux minutes de récupération, rien ne se passe plus, le match se termine par le succès du tour de Milan, qui sape temporairement Napoli de la sixième place et relance ses ambitions européennes. KO très douloureux pour la Lazio, qui voit la Juve s’enfuir à +7 et risque maintenant de se retrouver avec l’Inter à un point seulement.

