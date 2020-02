“Le différend était juste. Humble envers le but”

Défaite 7-0 Sorrento, la contestation difficile et compréhensible, les excuses de l’équipe et le rachat avec le succès interne sur le Foggia. Jours chargés pour le Casarano, plein d’émotions mitigées.

Depuis le dernier succès, le président du rossazzurri, Giampiero Maci, retracez les directives pour le reste de la saison.

Voici ses propos, rapportés par les chaînes officielles du club: “Ça a été une semaine très intense émotionnellement, nous venons d’une débâcle, vécue d’une manière particulière à cause de la protestation que nous avons à juste titre subie de la part des fans. Mais le football nous apprend cela et plus encore: il y a des moments de grand inconfort et une semaine plus tard nous pouvons tous encourager ensemble une belle victoire contre une Foggia qui a confirmé être une équipe de grand caractère et qui occupe sans surprise la deuxième place “

“Aujourd’hui, j’ai vraiment aimé l’intensité, l’attention, le fait de ne jamais abandonner. Nous espérons désormais donner de la continuité, en travaillant intensément et avec la conscience de nos moyens et que le nôtre est un projet de trois ans: il est impensable que nous puissions gagner du jour au lendemain, d’autant plus dans un groupe aussi difficile que celui-ci. Ne nous excitons pas après cette victoire, il faut rester humble pour atteindre l’objectif Play Off “.

À la “Capozza”, il y avait des étudiants de Foggia, des étudiants du président Maci qui enseigne à la Faculté des sciences économiques de l’Université de la capitale Dauno: “Nous étions cinq, nous les avons accueillis et avons assisté au match. À la fin de la course, je leur ai dit au revoir et nous nous sommes rencontrés pour un café qui pourrait les consoler. Évidemment, je souhaite bonne chance à Foggia. Je ne pense pas que Foggia ait sous-estimé l’engagement après notre résultat à Sorrente. Aujourd’hui encore, il a montré qu’il fait de la compétitivité, de l’intensité sa meilleure arme. Mais il a affronté un Casarano qui y a mis son cœur et son âme et qui a finalement été récompensé. “