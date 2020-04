Le dilemme d’Ardiles: l’Argentin qui a joué en Angleterre lorsque la guerre des Malouines a éclaté

Le conflit guerrier a éclaté en 1982, alors que les Ardiles «Python», avec son ami Ricardo Villa, étaient actifs à Tottenham en anglais. Le joueur argentin était entre deux feux: d’un côté sa patrie et de l’autre le pays qui l’avait adopté.

La guerre a commencé le 2 avril 1982 avec le débarquement des troupes argentines à Port Stanley, capitale des îles Falkland, rebaptisée Port argentin. Le différend demandait la souveraineté de l’archipel par l’Argentine au pays envahisseur, le Royaume-Uni, après 149 ans d’occupation britannique. La contre-attaque du gouvernement néo-conservateur de Margaret Thatcher a été rapide.

Un jour plus tard, les “Spurs” disputaient une demi-finale de Coupe d’Angleterre contre Leicester. Les Argentins étaient dans l’œil de la tempête. “Le nombre de journalistes qui se sont approchés était impressionnant, il y avait beaucoup de presse qui n’était pas du football et qui voulait nous parler”, a expliqué “Ossie”, comme il était surnommé. “Ricardo et moi n’avons jamais été hués”, raconte-t-il. Ce jour-là, par hasard, les fans de Leicester les ont sifflés. Les partisans de Tottenham avaient montré leur soutien avec un drapeau qui disait: “L’Argentine peut garder les Malouines, nous gardons Ossie”

Le 3 avril 1982, Tottenham jouait pour la finale de la FA Cup contre Leicester et les deux Argentins ont été hués par le public des Foxes en raison de l’atterrissage des soldats aux Malvinas. pic.twitter.com/Uoafp98eG8

Après le match, il avait fait part de ses émotions à la presse, car avant d’être footballeur, il était humain: «J’avais l’impression d’être divisé en deux. Comme si une bombe avait explosé dans ma vie organisée” Enfin cette édition du plus ancien tournoi du monde, la coupe a été levée par l’équipe de White Hart Lane.

Le joueur qui a émergé de l’Instituto de Córdoba avec un passé glorieux dû à l’ouragan, avait atterri au Royaume-Uni après la Coupe du monde de 1978 qu’il avait remporté avec l’Argentine et était une figure. Avec “Ricky”, ancien Racing, ils ont été les premiers étrangers à faire les premiers pas pour y jouer. Quatre ans plus tard, il était devenu une idole de l’équipe du nord de Londres.

“Le rêve d’Ossie: mon autobiographie»Est le titre du livre dans lequel il a décidé de raconter ses mémoires. Les chapitres les plus emblématiques de son œuvre sont «les crises» qu’il a subies avec la Guerre des Malouines, juste au moment où il était à son apogée, notamment en étant nominé pour la distinction du meilleur footballeur d’Angleterre. “Mon monde entier s’est effondré“se souvient Ardiles avec beaucoup de regret.

Après la Coupe du monde de 1982 en Espagne et la fin de la guerre, le milieu de terrain a décidé de ne pas retourner en Angleterre. Il a estimé que les ressentiments d’un conflit armé étaient latents et que les conditions n’étaient pas favorables au retour; il s’est donc arrangé avec le club pour être prêté au Paris Saint-Germain. “C’était très difficile pour moi à la fin de la guerre. Pour la presse argentine, j’étais un traître et pour la presse anglaise, un espion. Tout ce qu’il pouvait dire était mal interprété. Là, j’ai demandé au club de me transférer. Moi Je suis allé au PSG en France pendant six mois et je n’ai jamais joué pire de ma vie. J’avais très mal à la tête, j’étais gêné de sortir et de jouer comme ça, et quand le marché d’hiver a ouvert, je suis retourné en Angleterre, qui est ma maison et le pays où je vis », a-t-il expliqué en remontant le temps.

Dans la guerre des Malouines, José Leónidas Ardiles, le cousin du Python, est décédé lorsqu’il a été touché par un missile Sidewinder AIM 9L alors qu’il pilotait un avion. pic.twitter.com/QfyJbx37tv

La folie de la guerre marqué une plaie ouverte au “Python”, puisqu’un cousin Le milieu de terrain, José Leónidas Ardiles, a été le premier pilote à mourir lors d’une mission avec son avion Dagger C-433.

Selon le linguiste George Lakoff, le football a une structure qui ressemble à celle de la guerre. Sur le terrain, il doit y avoir deux camps, l’attaque et la contre-attaque; infraction et défense; victoire ou défaite. L’Argentine et l’Angleterre étaient la métaphore.

En 2011, “Ossie” et “Ricky” sont entrés au Tottenham Hotspur Museum of Fame.