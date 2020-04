Le diplômé de l’académie de Liverpool va enfin sceller sa sortie à la fin de la saison – HITC

Jurgen Klopp pense clairement beaucoup à Ovie Ejaria, mais le jeune de Premier League semble prêt à rester à Reading.

Ovie Ejaria devrait devenir un membre permanent de l’équipe de Reading le 1er juillet, le Liverpool Echo signalant que le jeune milieu de terrain devrait enfin rompre les liens avec les géants d’Anfield.

Alors que certaines des perspectives les plus excitantes de Liverpool passent la saison en prêt, notamment Harry Wilson, Marko Grujic et Taiwo Awoniyi, Ejaria a été le choix du groupe au cours des huit derniers mois environ.

Un joueur de 22 ans qui se flattait de tromper aux Rangers et à Sunderland est devenu majeur dans le Berkshire avec son total de trois buts et quatre passes décisives au championnat, juste la pointe de l’iceberg.

Peu de milieux de terrain du deuxième niveau en Angleterre peuvent égaler Ejaria pour ses compétences et ses capacités. Le joueur de 22 ans, né à Londres, a laissé les défenseurs éblouis et les supporters impressionnés par des performances vraiment sublimes dans les cerceaux bleus et blancs de Reading.

Et, selon l’Echo, Ejaria devrait rester au Madejski au-delà de cette saison, Reading devrait prendre son option de signer à temps plein l’Angleterre U21 en été.

Il reste à voir combien l’équipe de Mark Bowen paiera pour un espoir unique d’Arsenal qui n’a fait que huit apparitions en équipe première aux couleurs de Liverpool.

Ejaria est clairement très bien noté par Jurgen Klopp, attirant l’attention du manager lors d’un camp d’entraînement à Tenerife, mais il semble qu’une place dans les plans de la première équipe de Liverpool soit tout simplement hors de sa portée.

À une autre époque, Ejaria pourrait revenir à Anfield pour chercher à se faire une place dans l’équipe. Mais comme Liverpool possède sa récolte de joueurs la plus impressionnante depuis sans doute trois décennies, il semble que l’un de ses jeunes les plus talentueux soit destiné à rater le bateau.

Dans d’autres nouvelles, “Extraordinaire”: les cibles annoncées d’Everton et de Southampton devraient être déplacées pour l’été