Le directeur adjoint du Sporting Lisbon laisse entendre que Bruno Fernandes ne partira pas

Manchester United a potentiellement reçu un coup dur alors que le directeur adjoint du Sporting Lisbonne, Emanuel Ferro, a laissé entendre que Bruno Fernandes ne partira pas après tout.

La sensation portugaise a été fortement liée à un transfert à Old Trafford depuis l’été dernier, mais les rapports ont repris une fois de plus cet hiver.

Les fans meurent d’envie que ce transfert se produise simplement en raison de son potentiel à transformer l’équipe étant donné les besoins évidents d’un milieu de terrain créatif.

On pense que Fernandes est désireux de bouger, mais les négociations se sont poursuivies pendant une période atroce, les deux clubs n’ayant pas été d’accord sur les frais de transfert.

Il est entendu que l’équipe de direction du Sporting souhaite conserver le joueur aussi longtemps qu’elle le peut, de sorte que tout retard dans le transfert lui convient.

Emanuel Ferro (directeur sportif adjoint): “On parle beaucoup de lui [Bruno Fernandes] en partant, je crois que les gens de l’extérieur le ressentent plus que nous. On ne le sent pas, on ne sent pas Bruno penser à partir, il est compétitif et impliqué. “#Mulive [a bola]

– utdreport (@utdreport) 20 janvier 2020

Bien sûr, cela pourrait évidemment être une tactique effrayante de Ferro afin d’accélérer le transfert et de régler les problèmes.

Cependant, il n’est pas exagéré de dire à quel point le transfert est loin de se produire étant donné que Manchester United a eu du mal à signer des joueurs dans le passé en raison des frais de transfert.

Pendant le règne de Louis van Gaal et après, il a suggéré à plusieurs reprises qu’il obtenait rarement sa signature de premier choix en raison du conseil d’administration et devait souvent se contenter du cinquième ou du sixième de sa liste.