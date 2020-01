Le directeur commente les discussions du Celtic sur un buteur de 20 buts – HITC

Le Celtic risque de rater la cible de son buteur Andraz Sporar.

Le directeur général du Slovan Bratislava, Ivan Kmotrik, a été cité par The Scottish Sun comme disant qu’il était “surpris” de ne plus avoir entendu parler du Celtic d’Andraz Sporar.

Le mois dernier, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le Celtic voulait faire venir le tueur à gages slovène Sporar, Neil Lennon cherchant un nouveau buteur dans la fenêtre de transfert de janvier.

La veille de Noël, Lennon a confirmé à BBC Sport que des discussions avaient eu lieu avec le club slovaque au sujet d’un accord pour Sporar, signalant apparemment l’intention du Celtic de bouger.

Cependant, l’histoire est devenue un peu calme depuis lors, le Daily Record ajoutant la semaine dernière que Bristol City a rejoint la course à la signature de Sporar.

Maintenant, Kmotrik a confirmé que des discussions avaient eu lieu avec le Celtic le 23 décembre, et les Bhoys leur ont dit qu’ils feraient une offre officielle pour l’attaquant.

Aucune offre n’est cependant arrivée, laissant Slovan et Kmotrik «surpris» et apparemment un peu confus, mais ont averti le Celtic qu’ils discutaient avec d’autres clubs.

“Le 23 décembre, il y a eu une rencontre entre le SK Slovan Bratislava et le Celtic FC en présence de l’agent des joueurs de Sporar”, a déclaré Kmotrik. «Nous avons discuté avec Celtic des possibilités de transfert potentiel. Celtic a répondu qu’ils enverraient une proposition officielle. Mais ils n’ont plus fait d’appels et n’ont envoyé aucune proposition après notre réunion. »

«Nous sommes un peu surpris et nous ne savons pas maintenant quelle est la situation avec l’intérêt du Celtic pour Sporar. En attendant, nous avons reçu des offres de plusieurs clubs. Nous sommes ouverts à la négociation avec tous les partenaires sérieux, y compris Celtic. Cependant, nous n’accepterons que des frais de transfert correspondant à la valeur actuelle de Sporar », a-t-il ajouté.

Manquer après avoir eu des discussions officielles sur un accord serait difficile à avaler pour le Celtic, et ils doivent vraiment agir rapidement s’ils espèrent toujours amener l’attaquant slovène à Parkhead.

Le joueur de 25 ans a fracassé 20 buts en 26 matchs cette saison, ce qui signifie qu’il pourrait être l’addition frappante idéale au Celtic pour soutenir Odsonne Edouard; c’est maintenant au Celtic de confirmer son intérêt.