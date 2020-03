Le directeur de Flamengo qui a récemment interagi avec Florentino Perez a été testé positif pour le coronavirus

Le vice-président de Flamengo, Mauricio Gomes de Mattos, qui s’est récemment rendu à Madrid pour rencontrer Florentino Perez, et est même allé jusqu’à faire une visite complète du stade du musée Bernabeu, a été testé positif pour COVID-19.

Mattos a également pris des photos et interagi avec le PDG du Real Madrid, Jose Angel Sanchez, ainsi qu’avec le dépisteur de football brésilien Juni Calafat.

La visite de Mattos aurait pu toucher bien plus que le conseil d’administration du Real Madrid. Calafat a également rendu visite à Eric Abidal à Barcelone, avant de se rendre en Colombie avec Flamengo pour la Copa Libertadores.

Recebi do Real Madrid as fotos oficiais do nosso encontro com o presidente Florentino Pérez

Foi um encontro institucional e bastante provenitoso. @ Realmadrid pic.twitter.com/zikSK9Lpzr

– Maurício Gomes de Mattos (@MGMFlamengo) 8 mars 2020

