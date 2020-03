Le directeur de Huddersfield Town Danny Cowley fait l’éloge du colosse du milieu de terrain

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 14h50

Le manager de Huddersfield Town, Danny Cowley, a salué l’impact du milieu de terrain Lewis O’Brien et pense que ses jeunes joueurs bénéficieront de leur poursuite pour éviter la relégation du championnat.

La riche veine de forme des Terriers a pris fin la dernière fois après un raclage 2-0 par des rivaux du Yorkshire Leeds United après des victoires impressionnantes contre des espoirs de promotion Bristol City et rivaux de relégation Charlton Athletic.

L’équipe de Cowley est à trois points au-dessus de la zone de relégation, avec un affrontement contre Wigan Athletic les attend samedi.

Malgré leur défaite Marcelo BielsaDu côté de Cowley, Cowley n’a pas tardé à louer son équipe, qui est la sixième plus jeune du championnat, et un joueur en particulier, Lewis O’Brien.

Le joueur de 21 ans a joué régulièrement pour le club cette saison – avec 29 buts et deux buts et trois passes décisives dans une saison décisive pour la sensation du milieu de terrain.

“Lewis travaille dur et se battra jusqu’au bout”, a déclaré Cowley aux journalistes (via le Huddersfield Examiner).

“Je pense que c’était difficile là-dedans (la zone du milieu de terrain) et je pense que nous avons probablement dû continuer d’essayer d’être vraiment courageux et d’obtenir nos 6 sur le ballon. Ccccc” Peut-être que nous n’avons pas obtenu nos 6 sur le ballon autant que nous en avions besoin, mais vous ne pouvez jamais remettre en question le combat de cet enfant. »

O’Brien, qui a remporté le prix du joueur de l’année de l’Académie de Huddersfield pour la saison 2017/18, a gravi les échelons de la Ligue deux Bradford City sous la direction de Gary Bowyer – faisant 40 apparitions au cours de son passage avec les Bantams et marquant quatre buts.

Maintenant un habitué du championnat et récemment vainqueur du but du mois de janvier après son but contre Barnsley, le manager des Terriers Cowley, s’adressant au site officiel du club, a fait l’éloge du jeune et de ses coéquipiers.

Cowley espère que ses jeunes joueurs pourront produire un résultat bien nécessaire ce week-end, car ils visent à assurer une autre saison de football de championnat.