Le directeur délire un attaquant écossais de 20 ans au milieu de liens celtiques de 2,5 millions de livres – HITC

Celtic a été lié à Louis Appere de Dundee United.

Le Celtic aura sans aucun doute les yeux rivés sur de nombreux joueurs du football écossais, y compris certains joueurs prometteurs dans la pyramide.

Les Bhoys ont montré qu’ils étaient prêts à plonger dans les ligues inférieures pour les signatures, après avoir débarqué Lewis Morgan de St Mirren en 2018.

En décembre, TEAMtalk a rapporté que Celtic regardait un attaquant de Dundee United – mais plutôt que Lawrence Shankland, c’était son coéquipier Louis Appere sur le radar.

Dundee United voudrait prétendument 2,5 millions de livres sterling pour Appere, tandis que les Rangers seraient également intéressés par le jeune Écossais.

Appere, 20 ans, a impressionné avec Dundee United cette saison, marquant six buts et cinq passes décisives dans toutes les compétitions tout en jouant à l’avant et à l’extérieur.

Le jeune semble prêt pour un avenir radieux, et cela a été confirmé par son inclusion dans l’équipe écossaise des moins de 21 ans pour affronter la Croatie et la Grèce plus tard ce mois-ci.

Appere va maintenant chercher à montrer qu’il est prêt pour le football international, et le Celtic gardera sans aucun doute un œil sur ses progrès.

Maintenant, le patron de Dundee United, Robbie Neilson, a déclaré à Evening Telegraph qu’il pensait que les nouvelles étaient “ phénoménales ”. à l’honneur au milieu de ces rumeurs celtiques.

“C’est phénoménal”, a déclaré Neilson. «Louis a été brillant. Il a vraiment été excellent pour nous cette saison. Nous avons en quelque sorte alloué 10 à 12 matchs pour lui cette saison quand il est revenu de son prêt chez les juniors, où il a bien fait. »

“Mais il a dépassé toutes nos attentes pour faire plus de 30 apparitions, marquer et créer des objectifs. Je pense qu’il le mérite pleinement pour sa première saison de football en équipe première », a-t-il ajouté.

