Le directeur promet de ne pas vendre l’objectif annoncé des Wolves et Leicester pour 34 M £ – HITC

Le trio de Premier League Wolverhampton Wanderers, Leicester City et Brighton et Hove Albion seraient tous férus de Hwang Hee Chan du Red Bull Salzburg.

Leicester City et Brighton ont rejoint la course pour signer l’attaquant du Red Bull Salzbourg Hwang Hee-Chan, selon le Mail, bien qu’un accord ce mois-ci soit plus facile à dire qu’à faire.

Après avoir perdu Erling Braut Haaland face à Dortmund et Takumi Minamino face à Liverpool, il n’est pas surprenant que les champions autrichiens veuillent garder la main sur le dernier membre de leurs trois avant.

L’intérêt de Wolverhampton Wanderers est bien documenté, Leicester et Brighton étant ajoutés aujourd’hui à la liste des prétendants désireux d’amener l’international sud-coréen en Premier League.

Mais Salzbourg n’aurait guère pu préciser qu’ils n’ont aucun intérêt à encaisser un attaquant qui a produit neuf buts et 14 passes décisives en 2019/20.

“Hwang n’est pas à vendre pendant cette période de transfert”, a déclaré le directeur sportif Christoph Freund à Salzburger Nachrichten. «Nous ne le laisserons pas non plus partir pour 34 millions de livres sterling. Nous ne négocierons avec aucun club. “

Leicester, Brighton et Wolves devront alors attendre l’été ou chercher ailleurs s’ils sont déterminés à signer un contrat créatif et assidu avant que la fenêtre de transfert ne se referme fin janvier.

Les loups sont sous pression pour remplacer Patrick Cutrone à Molineux, tandis que le joli ballon de football de Brighton a été miné par un manque d’instinct de tueur devant le but.