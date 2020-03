Le directeur salue l’intérêt marqué pour 30 M £ + l’objectif de Liverpool – HITC

Liverpool serait parmi les clubs intéressés par Jude Bellingham.

Jude Bellingham est l’un des meilleurs jeunes joueurs de football anglais, et il n’est pas surprenant de voir des joueurs comme Tottenham Hotspur, Liverpool et Chelsea liés au milieu de terrain de Birmingham City.

Statistiques

Bellingham joue régulièrement pour Birmingham cette saison, et non seulement cela, mais le joueur de 16 ans tient également le coup dans le championnat.

Selon WhoScored, l’International des moins de 17 ans de l’Angleterre a effectué 24 départs et sept apparitions de remplacement dans la ligue des Blues jusqu’à présent cette saison, marquant quatre buts et fournissant deux passes décisives.

En demande

Le Daily Star a affirmé son intérêt pour l’adolescent de Liverpool, Tottenham, Manchester United, Real Madrid et Barcelone.

Le jeune serait évalué à plus de 30 millions de livres sterling par Birmingham, The Mirror attribuant également à Chelsea de l’intérêt pour lui.

Un rapport dans la publication allemande Bild cette semaine a déclaré que Dortmund était sur le point de signer le jeune.

Le manager de Birmingham, Pep Clotet, a déclaré qu’il se félicitait de l’intérêt des clubs de Bellingham, et il a également expliqué pourquoi l’adolescent n’avait pas joué pour l’équipe lors de leur match de Coupe d’Angleterre contre Leicester City mercredi soir.

Futur

Clotet a déclaré à The Mirror au sujet d’un accord en cours: «Je ne peux pas vous en dire plus car tout d’abord je ne suis pas au courant car je suis entraîneur-chef et ce n’est pas mon domaine le recrutement, les tenants et aboutissants, et je n’ai encore informé. Je me concentrais uniquement sur le jeu.

“Mais pour nous, c’est très bien parce que cela signifie que Birmingham peut attirer l’intérêt de tant de grands clubs pour un joueur qui passe par l’académie et que nous jouons et que nous aidons dans la première équipe, ce qui est fantastique.”

Le patron de Birmingham a ajouté à propos de la décision de la nuit dernière: «Jude n’était pas là pour cette raison. Il n’était pas là parce que je voulais le reposer parce que ses niveaux de fatigue étaient un peu élevés et je voulais lui donner un bon repos pour qu’il puisse être frais et prêt pour samedi. »