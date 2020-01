Le directeur sportif désigne Bruno Fernandes comme le meilleur de la ligue

Le manager du Sporting Lisbon, Silas, a fait l’éloge de Bruno Fernandes, cible de Manchester United, avant un transfert qui serait imminent.

On dit qu’Ole Gunnar Solskjaer est plus proche que jamais d’obtenir la sensation portugaise et c’est certainement un ajout dont on a bien besoin à Old Trafford.

United est également confronté à une crise de blessures actuelle au milieu de terrain avec Paul Pogba et Scott McTominay encore un peu plus longtemps.

Même avant leurs blessures, les fans s’entendaient pour dire que la salle des machines avait besoin d’investissements sérieux.

Fernandes ajouterait non seulement de la profondeur à l’équipe des Red Devils, mais également une qualité cruciale qui manquait autrement.

On peut dire que le manager du Sporting Lisbonne, Silas, préférerait que Bruno Fernandes ne quitte pas en janvier.

Il serait évidemment difficile de laisser tomber Fred, McTominay ou Pogba pour Fernandes, mais c’est le type de compétition souvent absent de l’équipe première de Manchester United.

Espérons que l’arrivée potentielle de la star de Lisbonne verra les normes augmenter et les joueurs se battre pour leurs positions davantage.

Il existe un moyen de les mettre tous dans le même alignement, mais il est peu probable que Solskjaer s’éloigne de sa formation 4-2-3-1 préférée pour un diamant 4-4-2.

L’autre façon de le faire fonctionner est de faire la rotation entre Fred et McTominay en tant que partenaire de Fernandes dans le milieu de terrain tout en poussant Pogba dans la position de milieu de terrain offensif.