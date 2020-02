Le directeur sportif réagit après avoir entendu que Klopp voulait son étoile rapide de 31,5 millions de livres sterling – HITC

Liverpool aimerait l’ailier du Werder Brême, Milot Rashica.

Le directeur sportif du Werder Bremen, Frank Baumann, a déclaré à Bild qu’il n’est pas certain que l’attaquant Milot Rashica quittera le club cet été.

Le rapport de Bild affirme que Liverpool veut maintenant Rashica, Jurgen Klopp l’ajoutant prétendument à sa liste de cibles potentielles pour l’été.

Jadon Sancho et Timo Werner sont les grands noms liés, mais il semble maintenant que Rashica soit également sur le radar des Reds.

On prétend qu’il a une clause de libération de 38 millions d’euros (31,5 millions de livres sterling) dans son contrat cet été, et Liverpool est maintenant en course pour sa signature.

Rashica, 23 ans, a marqué sept buts et trois passes décisives pour le Werder cette saison, mais avec le club se retrouvant dans la zone de relégation, il semble prêt à partir.

Son rythme fulgurant et sa polyvalence pour jouer en première ligne devraient être extrêmement attrayants, même s’il n’est pas un grand nom comme Sancho ou Werner.

Maintenant, le directeur sportif du Werder, Baumann, a suggéré qu’il y avait «quelques perspectives» pour Rashica, mais aucun entretien n’a encore eu lieu avec qui que ce soit.

Baumann a ajouté qu’il n’est même pas certain que Rashica partira, mais il ne peut pas l’exclure – et sûrement, s’il avait la possibilité de rejoindre Liverpool, Rashica sauterait dessus.

“Bien sûr, il y a quelques perspectives pour un joueur comme Milot après les réalisations de ces dernières années”, a expliqué Baumann. “Jusqu’à présent, nous n’avons négocié avec aucun club. Il n’est pas certain que Milot nous quitte en été. Mais je ne peux pas l’exclure », a-t-il ajouté.

