Le directeur veut signer le contrat – HITC

Emile Smith Rowe est prêté à Huddersfield Town par Arsenal.

Le manager de Huddersfield Town, Danny Cowley, a suggéré à ExaminerLive de vouloir garder le milieu de terrain offensif d’Arsenal, Emile Smith Rowe, au club la saison prochaine.

Smith Rowe a rejoint le club de championnat de Huddersfield en prêt de l’Arsenal de Premier League dans la fenêtre de transfert de janvier.

Jusqu’à présent, le milieu de terrain offensif a effectué six départs et deux apparitions de remplacement dans la ligue des Terriers, marquant un but et fournissant deux passes décisives, selon WhoScored.

Le jeune a fait un départ et une apparition de remplacement en Premier League pour les Gunners cette campagne avant son transfert à Huddersfield en janvier, selon WhoScored.

Cowley a expliqué à ExaminerLive comment garder Smith Rowe en prêt la saison prochaine: «Oui, nous aimerions cela, absolument, sans aucun doute.

“Mais nous sommes évidemment respectueux d’Arsenal et ils choisiront ce qu’ils perçoivent comme la bonne voie pour lui.”

Le manager de Huddersfield a ajouté: «Le but de ce prêt était de le faire sortir et de le faire jouer au football ordinaire et, jusqu’à présent, il a pu le faire.

«Nous travaillons en étroite collaboration avec Arsenal pour nous assurer que le prêt est un succès pour Emile, pour Arsenal et, évidemment, pour nous-mêmes.»

Huddersfield Town reste la saison prochaine?

Cowley n’a pas renoncé à garder Smith Rowe au John Smith’s Stadium la saison prochaine, et peut-être qu’Arsenal devrait prolonger la période de prêt de 19 ans au club de championnat.

Les Gunners ont une très bonne unité d’attaque, et l’adolescent pourrait avoir du mal à obtenir un temps de jeu régulier pour la tenue du nord de Londres.

Une saison complète prêtée à Huddersfield ne sera pas une mauvaise idée pour le milieu de terrain offensif de l’Angleterre des moins de 20 ans, car elle l’aidera à se développer et à progresser en tant que footballeur.

