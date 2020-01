Le discours de Solskjaer sur le «football propre» crie double échec…

“Je ne veux pas qu’ils jouent à ce genre de football – je veux qu’ils jouent au football.”

Ce type de football, selon Ole Gunnar Solskjaer, est la version popularisée par l’équipe de Barcelone de Pep Guardiola au début de la dernière décennie. Avec ces passes. Et ce mouvement. Et tous ces objectifs.

Mais qu’en 2020, que savons-nous de ce bon football?

Principalement, c’est que quiconque utilise encore cette expression accorde peu d’attention à la façon dont le jeu a changé. Le football s’est élargi de manière inimaginable, même dans une nation aussi insulaire. Pas plus tard que mercredi soir, un manager d’Aston Villa et un journaliste de Sky Sports avaient une conversation d’avant-match gaie sur l’utilisation d’un faux n ° 9.

Il y a vingt ans, cela aurait laissé la plupart d’entre nous regarder fixement la télévision et figés dans une confusion bouche bée. Aujourd’hui, pas tellement. Il est maintenant admis qu’il n’existe pas une seule façon de faire les choses, qu’il n’existe pas une seule façon de jouer. Tout le monde puise son inspiration de partout. Enfin, presque tout le monde.

«Nous avons notre propre style et devons jouer avec le rythme et la puissance. Traditionnellement, chez United, nous sommes une équipe qui attaque rapidement. »

Au début, la fidélité de Solskjaer à The Way Things Were était assez charmante. Étant donné qu’il succédait à José Mourinho, un pyromane culturel notoire, sa bonne vieille routine était en fait réparatrice et probablement même nécessaire.

Mais maintenant, c’est un an plus tard. Cette bonne volonté initiale a largement reculé et avec Manchester United rebondissant rythmiquement entre une compétence vague et inutilité passive, Solskjaer commence à ressembler à un homme complètement hors du temps. Pire, en fait, parce qu’il utilise des arguments qui ont été utilisés – pendant des années et des années – par ceux qui recherchaient un abri ignorant du déclin international de l’Angleterre.

C’est cette même croyance sans faille en quelque chose qui n’existe pas vraiment. “Il y a une manière anglaise de faire les choses et d’une manière ou d’une autre”, insiste le cliché avec la croix de Saint-Georges au pochoir, “malgré toutes les preuves du contraire, ce sera toujours un gage de supériorité”.

Solskjaer ne dit pas tout à fait cela à propos de United, mais il devient plus facile de tracer des lignes entre ce qu’il dit en public et les limites que son côté affiche sur le terrain. Il est également intéressant de noter la différence entre ses idéaux – rythme et puissance – et la réalité de leurs meilleures performances. United ne domine personne, même quand il gagne. Certains de leurs résultats les plus notables cette saison ont dépendu de la haute énergie, certes, mais pas du genre de force alpha, roi de la colline à laquelle Solskjaer fait allusion.

En fait, il pourrait même être juste de dire que l’approche la plus courante de United est de prier que leur adversaire les sous-estime. Leur espoir mardi soir, lors de la défaite en derby à Old Trafford, semblait être que Manchester City commettrait les mêmes erreurs que celles commises à l’Etihad. Ils n’ont pas.

Ce ne peut pas être une coïncidence si certaines de leurs plus grandes victoires sous Solskjaer sont survenues au moment où elles sont le moins attendues. Peut-être qu’avec leurs petits moments de vigueur et de contre-attaque sournoise, ils ne sont que la version footballistique de cette chose – l’anguille? Rayon? Requin? – qui se trouve au fond de l’océan, faisant semblant d’être mort et attendant que le bon poisson dopé nage entre ses mâchoires.

Cela semble être la stratégie. L’espoir est que les équipes rivales se retrouvent tellement ivres de complaisance (Tottenham) et de schadenfreude (Liverpool) que United puisse marquer quelques buts sans que personne ne regarde et ne prenne l’ascendant.

La grande ironie, cependant, est que pour quelqu’un qui idolâtre Sir Alex Ferguson, Solskjaer ne semble pas avoir prêté beaucoup d’attention à son travail. Le succès de United au cours de cette période dépendait de la personnalité de Ferguson et de sa gestion d’un groupe de joueurs talentueux; mais quel que soit le bout des lèvres qu’il ait pu rendre à Centraide, il ne pouvait certainement pas être accusé d’avoir une carrière d’un seul ton.

Ferguson a eu l’humilité de reconnaître quand son point de vue sur le jeu devait être mis à jour. Cela se voit dans les joueurs qu’il a utilisés, signé et vendu, les formations qu’il a employées et même dans les différents directeurs adjoints qu’il a nommés. Sous lui, Manchester United n’était peut-être pas tout à fait dans un état constant de réinvention, mais Ferguson était très réactif à la façon dont le football a changé autour de lui et, par conséquent, ses différentes équipes n’auraient jamais pu marcher – même vaguement, même maintenant – sous le même bannière.

Pour le moment, Solskjaer n’a pas de bannière. Il n’y a pas de style, rien. Ces Unis ne sont que ce que les défauts de leurs adversaires leur permettent d’être. Peut-être que nous sommes coupables d’attribuer trop de sens à une remarque désinvolte, mais peut-être que l’inertie est due à l’étrange situation binaire qui existe dans son esprit – la ligne épaisse entre la façon dont United est “ censé ” jouer et les marques de le football est promu par toutes les autres équipes plus performantes.

Il ne veut pas le ballon. Il ne convoite pas la possession. Il ne veut pas que son équipe étire les autres côtés avec leur circulation rapide et leurs mouvements résolus. Il semble rejeter les principes qui sont devenus des points communs entre tous les principaux protagonistes du football européen. De toute évidence, étant donné leur taille, leur histoire et leur valeur, c’est une étape que Manchester United aimerait partager.

Dans aucune mesure, que ce soit dans sa façon de penser et de parler du jeu ou du football qu’il semble capable d’entraîner, il ne semble être la bonne personne pour respecter cette parité.

Seb Stafford-Bloor est sur Twitter.

