Le “dixième” de Ronaldo, un record amer pour le Portugais qui pointe à deux premières avec Brescia

VERONA. Dixième match consécutif pour marquer Cristiano Ronaldo, l’as portugais a également donné un avant-goût de son talent ce soir, une finale de première moitié déterminée avec un piquet attaché. Dans la seconde moitié, le filet de l’avantage momentané, le résultat d’un jeu de force et de propreté d’exécution, avant la débâcle sensationnelle de la sienne.

Ronaldo détache Trezeguet ce soir, arrêté à 9 courses d’affilée, devenant ainsi le footballeur de l’histoire de la Juventus avec la plus longue séquence de buts consécutifs. Le record absolu est à un pas, en fait au sommet de ce classement spécial se trouvent Batistuta et Quagliarella, à onze. Contre Brescia, l’as portugais, en plus d’élever sa Juve, peut égaler deux records, le record absolu de buts consécutifs en Serie A pour un footballeur, et le plus personnel qui se retrouve coincé à onze matchs consécutifs dans le but avec le Chemise du Real Madrid.