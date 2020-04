Le double champion d’Europe dit que Liverpool, 21 ans, est “incroyable” – HITC

Le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold est l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde.

Viv Anderson a fait l’éloge du défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold au Daily Star.

L’ancien défenseur de Manchester United et d’Arsenal – qui a remporté la Coupe d’Europe à deux reprises avec Nottingham Forest – a déclaré qu’Alexander-Arnold était une “superstar moderne”.

Anderson a ajouté que les prouesses offensives de l’arrière droit international anglais de 21 ans sont «incroyables».

Anderson a déclaré au Daily Star: «Ce que Trent a accompli dans cette position – et aussi son coéquipier de Liverpool Andy Robertson de l’autre côté – a glorifié le fait d’être un arrière.

«Il est capable de dominer le match à partir de là. C’est une superstar des temps modernes – et à juste titre. Le talent offensif d’Alexander-Arnold est incroyable.

«En termes d’assistances, il est là-haut avec tout le monde. Cela vous indique qu’il joue dans la moitié de terrain de l’opposition la plupart du temps – contre des équipes de 11 hommes derrière le ballon.

“Il est fabuleux pour aller de l’avant et, si vous êtes Klopp, vous voulez qu’il soit là, créant et mettant des croix. Quand il vous offre cela, vous prenez ses délits à l’autre bout.”

Statistiques

Selon WhoScored, Alexander-Arnold a effectué 28 départs et une apparition de remplacement en Premier League pour Liverpool jusqu’à présent cette saison, marquant deux buts et fournissant 12 passes décisives.

L’arrière droit international anglais a également fait six départs et une apparition de remplacement en Ligue des champions pour les Reds cette saison, fournissant une aide dans le processus, selon WhoScored.

Au cours de la campagne 2018-19, le jeune a effectué 27 départs et deux apparitions de remplacement dans la ligue, marquant un but et fournissant 12 passes décisives, selon WhoScored.

Alexander-Arnold a également fourni trois passes décisives en 11 matchs de Ligue des champions pour l’équipe de Jurgen Klopp la saison dernière, selon WhoScored.