Le Dr Hans-Wilhelm Mueller Wohlfahrt explique pourquoi Thomas Muller se blesse rarement

Thomas Müller est un homme en mission depuis que Hansi Flick a pris en charge le Bayern Munich. Le natif de Bavière a été l’un des joueurs les plus réguliers du club et a récolté 4 buts et 8 passes décisives en Bundesliga depuis le licenciement de Niko Kovac. Il y a aussi une autre statistique, souvent négligée dans ses performances: Müller est l’un des rares joueurs du Bayern qui reste presque toujours sans blessure, à la grande surprise du médecin de l’équipe Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Arjen Robben a décrit une fois en plaisantant Muller comme étant simplement «la peau et les os» et a déclaré qu’il ne s’était jamais blessé parce qu’il n’avait pas de muscles, mais Müller-Wohlfahrt soutient qu’il y a plus que cela. Muller, a-t-il dit, est un «phénomène», dont les capacités spéciales l’aident à éviter les situations dangereuses qui causent des blessures importantes (AZ):

Thomas est un phénomène. Le fait que Müller ne se blesse pas a à voir avec sa vitesse et son anticipation en duel.

Pour un joueur qui n’hésite jamais à mettre son corps en jeu, c’est d’autant plus impressionnant que Müller a joué sans blessure au cours des deux dernières saisons et n’a raté qu’un total stupéfiant de seulement 14 matchs en 12 saisons de Bundesliga.

Il était, bien sûr, mis au banc par Niko Kovac pour la meilleure partie du Hinrunde, mais même s’il avait joué plus de minutes pendant ce temps, son palmarès suggère qu’il n’aurait toujours pas subi de blessure. Müller souffre d’une fibre musculaire déchirée en février 2013 et d’une blessure musculaire en 2017 qui lui a fait manquer quelques matchs.

En ce qui concerne les blessures, Joshua Kimmich est l’un des seuls joueurs de l’équipe à se rapprocher de Müller. Kimmich n’a manqué que 3 matches en raison d’une blessure du Bayern, bien qu’il n’ait joué nulle part aussi près que Müller.

