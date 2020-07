Le Dr Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt dit que Guardiola a entravé ses conseils médicaux au Bayern

Pas pour la première fois, le Dr Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt a revu ses griefs avec Pep Guardiola, qui a dirigé le Bayern Munich de 2013 à 2016, encore une fois. Dans une interview avec BR24 (via Goal), Muller-Wohlfahrt a décrit l’interférence constante de Guardiola dans les décisions médicales du FC Bayern.

Un médecin vétéran qui était au club depuis plus de 35 ans lorsque Guardiola a été nommé entraîneur-chef, Müller-Wohlfahrt: «C’était juste que je ne pouvais pas supporter le fait qu’un jeune entraîneur – qui avait beaucoup de succès et qui est probablement l’un des très, vraiment gros – interféré dans les affaires médicales et savait tout mieux que moi. «

Bien sûr, une fois Jupp Heynckes ramené après le limogeage de Carlo Ancelotti en 2017, Müller-Wohlfahrt est revenu en tant que médecin de l’équipe. Il a mis fin à son mandat de 40 ans au FC Bayern fin juin.

Alors qu’il y avait du mauvais sang entre Müller-Wohlfahrt et Guardiola pendant un certain temps, le médecin de longue date du Bayern a révélé que les deux ont depuis enterré la hache de guerre: « Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé, puis c’est fini », a-t-il déclaré. «Nous nous apprécions mutuellement et il apprécie mon travail avant tout. Il n’a jamais remis cela en question. »