Le drame d’un footballeur suédois avec Covid-19: “Chaque fois qu’il dormait, il arrêtait de respirer”

La Suède est l’un des pays d’Europe qui n’a pas décrété d’isolement grave en raison de la pandémie de coronavirus, malgré le fait qu’elle enregistre déjà plus de 12 000 cas et environ 1 300 personnes sont décédées de cette maladie. Bien sûr, ils ont interdit les manifestations de masse, comme le football.

Parmi les cas infectés, qui se rétablissent de manière satisfaisante, se trouve celui du footballeur Kamal Mustafa, joueur de l’IK Oddevold, club de la troisième division de son pays, qui a raconté à la presse de son pays tout ce qui s’est passé à travers le coronavirus, dont il se remet déjà, bien qu’il soit toujours hospitalisé dans un centre de santé.

Mustafa dit qu’il a commencé avec des symptômes tels que perte d’odeur et mal de gorge, jusqu’au 3 avril, il a décidé d’appeler les médecins, déjà plus touchés par la maladie: «Quelqu’un au téléphone me parlait constamment jusqu’à leur arrivée. Je ne sais pas de quoi nous parlons. Soudain (les médecins) étaient là avec des combinaisons de protection sur moi. Tout ce dont je me souviens, c’est que j’ai mis un masque et une capuche sur mon visage pour ne pas infecter personne. C’est alors que l’enfer a vraiment commencé. “

«Je me souviens juste d’avoir voulu m’arracher la peau parce qu’il faisait très chaud. Les infirmières me surveillaient toutes les heures. Je n’ai jamais reçu autant de seringues de toute ma vie, j’étais si malade … “. ajouté.

Mais le footballeur dit que les choses ont empiré et que ce qui l’a le plus affecté, c’est l’insuffisance respiratoire: «Ils m’ont donné des somnifères mais ils n’ont pas fonctionné. Chaque fois que je fermais les yeux, je me sentais endormi, mais le problème était qu’à chaque fois que je m’endormais, je cessais de respirer. Je ne savais pas si je pouvais respirer avec ma bouche ou mon nez. Et puis j’ai eu une crise de toux qui m’a fait me réveiller tout de suite. “

Pour le moment, Mustafá se remet et espère qu’il sera bientôt libéré, en raison de la bonne réaction qu’il a eue aux traitements.