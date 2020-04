Le duo d’Arsenal éliminé, la résolution d’Ozil est présentée comme la solution d’Aubameyang

Date de publication: Dimanche 19 avril 2020 6:14

L’ancien attaquant d’Arsenal et actuel expert Charlie Nicholas a exhorté les Gunners à prendre des mesures drastiques afin de convaincre l’attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang de prolonger son séjour dans le nord de Londres.

L’international gabonais a été une lumière brillante au cours des dernières saisons autrement décevantes aux Emirats.

Bénéficiant d’un record de buts marqués de près de deux buts tous les trois matchs depuis son arrivée en janvier 2018, Aubameyang a souvent été le seul facteur empêchant Arsenal de glisser vers le bas dans la médiocrité de table.

Avec seulement un an restant sur son contrat actuel et apparemment aucun nouveau plan pour prolonger son séjour, la spéculation a monté que Aubameyang pourrait partir, avec un Robin van Persie-esque passe à Man Utd.

Sa sortie serait sans aucun doute un coup de marteau pour Mikel Arteta, et l’ancien artilleur Charlie Nicholas pense qu’un duo en disgrâce devrait être supprimé afin de lever des fonds pour offrir à Aubemayang tout ce qu’il veut signer sur la ligne pointillée.

“Mikel Arteta en veut cinq ou six et il veut que cet argent soit reconstruit”, a-t-il déclaré à Sporting Life (via le Mirror).

«S’il n’y a plus rien dans le pot, vendez pour reconstruire. Si vous faites cela comme un paquet financier, vous n’achetez pas pour remplacer Aubameyang.

«Vous pouvez vous débarrasser de Shkodran Mustafi et Henrikh Mkhitaryan, qui a été prêté. Tout cela aidera à filtrer, donc il y a des choses faciles à faire.

«Ma préférence serait d’offrir à Aubameyang ce qu’il veut. Tout le monde marquera son salaire.

«Donnez-lui ce qu’il veut, débarrassez-vous du bois mort, vous avez les enfants, et il ne coûterait pas 200 millions de livres sterling de défier à nouveau les quatre premiers.

Défenseur central Mustafi n’a fait que huit matches de championnat cette saison, et avec la signature estivale William Saliba pressenti pour avoir un grand avenir aux Emirats, Mustafi pourrait être considéré comme une sortie évidente.

Mkhitaryan, quant à lui, est actuellement prêté à la Serie A côté Roma où il a marqué six fois en 13 matches de championnat.

Les départs du duo contribueraient dans une certaine mesure à libérer les fonds nécessaires pour faciliter une extension de méga-argent offerte à Aubameyang.

Cependant, Nicholas a fait un pas de plus, souhaitant voir le dos du plus haut salarié du club, Mesut Ozil. Bien qu’avec un salaire estimé à 350 000 £ par semaine, le déchargement de la superstar allemande est plus facile à dire qu’à faire.

«On m’a expliqué différents scénarios, notamment avec Mesut Ozil. Est-il possible qu’Ozil puisse continuer? Cela pourrait-il alors aider à financer les salaires d’Aubameyang et d’autres? S’ils le retirent de la masse salariale sans rien obtenir pour lui, ce ne sera pas trop mal.

«Il existe différentes manières de procéder, mais plus que tout, je voudrais qu’Arsenal renouvelle le contrat d’Aubameyang pour trois ou quatre ans.

“Même si Arsenal est moyen à partir de l’année prochaine, ils ne peuvent pas baisser beaucoup plus, il a atteint son plus bas niveau.”

Pendant ce temps, un rival mystère a émergé alors qu’Arsenal se bat pour signer un défenseur prometteur de 15 millions d’euros.