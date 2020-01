Le Dynamo de Kiev retarde l’arrivée de Zambrano à Boca

Boca commence officiellement l’année avec son premier match de Super League contre Independiente. Entre les deux, il y a eu un changement de direction, d’entraîneur et de certains joueurs du club. Pour l’instant, le seul renfort qui est venu, en prêt, est Pol Fernández alors qu’ils sonnaient aussi pour arriver Paolo Guerrero et Carlos Zambrano.

L’attaquant péruvien avance et cela ne dépend que de Boca ayant l’argent pour l’ajouter à leurs rangs. Cependant, la situation du défenseur du Dynamo de Kiev est un peu plus compliquée car elle a été publiée dans les dernières heures. Bien qu’il semble que le joueur soit sur le point de mettre la signature, son arrivée à l’établissement pourrait tomber car il n’a pas pu officialiser son départ de l’équipe ukrainienne.

Le joueur est tout à fait d’accord avec le Xeneize, mais le Dynamo maintient une dette avec lui qui retarde son arrivée dans le football argentin. De l’Ukraine, ils veulent que je résigne cette dette pour rompre leur contrat et leur donner la liberté d’action. Cependant, le joueur négocie toujours le paiement qui lui est dû. Zambrano a déjà fait l’examen médical et à Boca, ils espèrent qu’il pourra résoudre sa situation contractuelle avec le Dynamo pour pouvoir l’ajouter en renfort bien que, s’il n’est pas résolu dans les prochains jours, le marché des laissez-passer prendra fin et son arrivée à Xeneize pourrait rester dans le rien